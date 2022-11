Δολοφονία Caroline: Ειδικός αναλύει τη γλώσσα σώματος του πιλότου σε νέο ντοκιμαντέρ- «Έτριβε με δύναμη τα μάτια του για να δακρύσει»

Η γλώσσα του σώματος του δολοφόνου της 20χρονης από την αρχή πρόδιδε τα ψέματά του, όπως λέει ειδικός στην ανάλυση μη λεκτικών σημάτων

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της Caroline Crouch από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον Μάιο του 2021 στα Γλυκά Νερά, μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο σε νέο ντοκιμαντέρ του Discovery+.

Η γλώσσα του σώματος του δολοφόνου της 20χρονης από την αρχή πρόδιδε τα ψέματά του, όπως λέει ειδικός στην ανάλυση των μη λεκτικών σημάτων, τα οποία διαφαίνονταν μπροστά στις κάμερες πριν συλληφθεί. Τότε, μπροστά στους δημοσιογράφους «ξεσπούσε σε κλάματα», αλλά η ενοχή του ήταν φανερή. «Έτριβε με δύναμη τα μάτια για να προκαλέσει δάκρυα», «τα έπιανε και τα πίεζε για να κλάψει» για να πείσει τους πάντες ότι θρηνούσε τον θάνατό της, όπως ισχυρίζεται η εκπομπή του "Real Crime The Murder of Caroline Crouch | A Faking It Special".

A handsome Greek pilot sweeps young Brit Caroline Crouch off her feet. But after their first child is born, tragedy strikes 😔 Experts expose the truth behind this shocking murder 🔎



