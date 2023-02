«Βγάλτε με από εδώ»: H ιστορία διάσωσης της 5χρονης Jinan που προστάτευε τον αδερφό της στα χαλάσματα

Η 5χρονη Jinan νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Ο αδερφός της έχει μόνο γρατζουνιές ενώ η υπόλοιπη οικογένειά τους πέθανε

Η είδηση διάσωσης των δύο μικρών παιδιών στη Συρία, που είχαν μείνει παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα για 22 ώρες, μετά τους φονικούς σεισμούς, ήταν ανάμεσα σε όσες έδωσαν ελπίδα. Το video μάλιστα με το 5χρονο κορίτσι, τη Jinan, που είχε βάλει το χέρι της στο κεφάλι του μικρότερου αδερφού της σε μια προσπάθεια να το προστατεύσει, έγινε αμέσως viral, σκορπώντας παγκόσμια συγκίνηση.

O Guardian πήρε συνέντευξη από τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Omar Rahal που κατάφερε να ακούσει το κορίτσι να φωνάζει κάτω από τα ερείπια: «Βγάλτε με από εδώ». O ίδιος προσπάθησε να διασώσει τη μικρή Jinan με τον αδερφό της, Abdullah αλλά μόνος του δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Έτσι κατέγραψε στην κάμερα τα δύο παιδιά και έστειλε το υλικό στις αρχές για άμεση παρέμβαση. Το video διαδόθηκε με ταχύτητα, ξεπερνώντας τα σύνορα της Συρίας.

«Οι άνδρες μας έφτασαν αμέσως και με βοήθησαν να βγάλω από τα ερείπια τον μικρό Abdullah, ο οποίος είχε ευτυχώς μόνο μερικές γρατζουνιές», περιγράφει ο Rahal στον Guardian. «Αλλά με τη Jinan, υπήρχε πρόβλημα καθώς είχε καταπλακωθεί και ένα σίδερο είχε τρυπήσει το πόδι της. Για να τη σώσουμε, χρησιμοποιήσαμε γρύλο αμαξιού. Βοήθησε αλλά το σιδερένιο αντικείμενο ήταν ακόμη κολλημένο στο πόδι της. Έπρεπε να το κόψουμε».

A 5-year-old girl and her younger brother are being cared for at a Syrian hospital after surviving the catastrophic earthquake earlier in the week. (AP) pic.twitter.com/Y6bXbC4kUh