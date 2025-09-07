Βραβείο για το έργο τους υπέρ της ισότητας σε Έιβα Ντουβερνέ και Στέισι Άλαστερ

Η Έιβα Ντουβερνέ και η Στέισι Άλαστερέ έλαβαν το βραβείο Billie Jean King Champions of Equality στο US Open 2025 για το έργο της υπέρ της ισότητας.

Η Ένωση Αντισφαίρισης των ΗΠΑ (USTA) τίμησε την πολυβραβευμένη σκηνοθέτιδα, παραγωγό και σεναριογράφο Έιβα Ντουβερνέ με το βραβείο Billie Jean King Champions of Equality στο US Open 2025. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, που συνέδεσε την κινηματογραφική πρωτοπορία με την ιστορική μάχη υπέρ της ισότητας στο τένις.

Το βραβείο, που θεσπίστηκε το 2023 για να τιμήσει τα 50 χρόνια ισότιμου χρηματικού επάθλου στο US Open, αναγνωρίζει προσωπικότητες που προωθούν την ισότητα των φύλων και αγωνίζονται για ίση αμοιβή, ίσες ευκαιρίες και αντιπροσωπευτικότητα σε τομείς όπως ο αθλητισμός, οι επιχειρήσεις και η ψυχαγωγία.

Η ΝτουΒερνέ, γνωστή για ταινίες όπως το ιστορικό δράμα Selma, το ντοκιμαντέρ 13th και την περιπέτεια της Disney A Wrinkle in Time, έχει γράψει ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που σκηνοθέτησε ταινία με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, με την πλατφόρμα της, ARRAY, προωθεί το έργο μαύρων καλλιτεχνών, έγχρωμων δημιουργών και γυναικών κάθε προέλευσης.

Η ίδια δήλωσε στο USOpen.org: «Είναι πάντα υπέροχο να αναγνωρίζεσαι από ανθρώπους που σέβεσαι, ειδικά σε μια τόσο σημαντική περίσταση. Αυτή η επέτειος αντιπροσωπεύει γενναιότητα, επιλογές ορόσημο και κομψότητα».

Η τελετή είχε και έναν ακόμη τιμώμενο: τη Στέισι Άλαστερ, διευθύντρια του US Open. Η USTA την τίμησε με το Champions of Equality για την πορεία της ως την πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση, αλλά και για το έργο της στην εξίσωση των όρων ανταγωνισμού σε όλα τα Grand Slam. Η Άλαστερ, γνωστή για την αφοσίωσή της στην ανάπτυξη του τένις και την υπεράσπιση της ισότητας, έλαβε θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Το φετινό US Open τίμησε επίσης την 75η επέτειο από τότε που η Αλθέα Γκίμπσον έσπασε το έγχρωμο φράγμα στο τένις. Στην ίδια σκηνή με την ΝτουΒερνέ ανέβηκαν δύο προηγούμενες βραβευμένες, η τηλεοπτική δημιουργός Σόντα Ράιμς και η πρωταθλήτρια του τένις Βίνους Γουίλιαμς, οι οποίες συμμετείχαν σε μια συζήτηση γύρω από την καριέρα τους, την ισότητα και τη δύναμη της πρωτοπορίας.

Η Ράιμς επαίνησε την αποφασιστικότητα της ΝτουΒερνέ να δίνει φωνή στους «αφανείς», ενώ η Γουίλιαμς τόνισε: «Όταν αρνείσαι την ισότητα, μικραίνεις τον κόσμο σου. Ο κόσμος είναι τεράστιος και απίστευτος, αν του το επιτρέψεις».

Η ΝτουΒερνέ, αναλογιζόμενη τη δική της διαδρομή, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι πρέπει να έχεις εμπόδια για να έχεις θρίαμβο. Νιώθω ότι ζω μια ιστορία θριάμβου, όπως και όλες οι γυναίκες που τιμώνται σήμερα».

Με τις διακρίσεις σε ΝτουΒερνέ και Άλαστερ, το US Open 2025 ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της ισότητας, όχι μόνο στα γήπεδα του τένις, αλλά και σε κάθε πτυχή της κοινωνίας.