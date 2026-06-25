Ινδία: Σοκάρει η νέα υπόθεση ομαδικού βιασμού - Αναβιώνουν οι μνήμες από την επίθεση που συγκλόνισε το Δελχί

Η 28χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα στο σπίτι της. Η υπόθεση προκαλεί οργή στην Ινδία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία των γυναικών.

Μια νέα υπόθεση ομαδικού βιασμού στην Ινδία προκαλεί σοκ και οργή, επαναφέροντας στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα της έμφυλης βίας στη χώρα - πάνω από μία δεκαετία μετά την επίθεση στο Δελχί, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα και οδήγησε σε αλλαγές στη νομοθεσία για τα σεξουαλικά εγκλήματα.

Θύμα της επίθεσης είναι μια 28χρονη γυναίκα - μητέρα τεσσάρων παιδιών - από την πολιτεία Μπιχάρ, μία από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ινδίας, η οποία δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από ομάδα ανδρών, οι οποίοι τη βίασαν και της προκάλεσαν σοβαρά τραύματα.

Η καταγγελία που συγκλονίζει την Ινδία

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο βιασμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της 11ης Ιουνίου, όταν βρισκόταν στην εξωτερική τουαλέτα του σπιτιού της. Η 28χρονη υποστηρίζει ότι πέντε άνδρες την ακινητοποίησαν, της έδεσαν τα χέρια και την φίμωσαν, προτού τη βιάσουν διαδοχικά. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, δέχθηκε σωματική βία, όταν προσπάθησε να αντισταθεί.

Η υπόθεση έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα, όταν οι γιατροί που την εξέτασαν, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αντικειμένων στο σώμα της, τα οποία αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον σταθερή, ωστόσο εξακολουθεί να αναρρώνει από τα τραύματα που υπέστη. Παρά την αγριότητα της επίθεσης, όπως προβλέπει η ινδική νομοθεσία, τα στοιχεία ταυτότητας θυμάτων σεξουαλικής βίας δεν δημοσιοποιούνται.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν, ότι έχουν ταυτοποιηθεί πέντε ύποπτοι, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν ομαδικό βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Ο σύζυγος της γυναίκας ανέφερε, ότι όταν τη μετέφερε σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τους αστυνομικούς.

Οι μνήμες από το Δελχί και η συζήτηση για την έμφυλη βία

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συζητήσεων στην Ινδία σχετικά με την προστασία των γυναικών και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που υιοθετήθηκαν μετά τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας στο Δελχί το 2012. Εκείνο το έγκλημα είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και είχε οδηγήσει σε αυστηροποίηση των ποινών για τα σεξουαλικά εγκλήματα, ακόμη και στην επιβολή της θανατικής ποινής σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παρά τις θεσμικές αλλαγές που ακολούθησαν, τα στοιχεία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ινδία δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις βιασμού, ενώ οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών επισημαίνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών δεν καταγγέλλεται ποτέ στις αρχές.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα σε αγροτικές και οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές, εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με κοινωνικά στερεότυπα, γραφειοκρατικά εμπόδια και ανεπαρκή υποστήριξη, όταν επιχειρούν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.