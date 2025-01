Christian Dior: Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα για πάντα

Ο δημιουργός του The New Look γεννήθηκε σαν σήμερα, 21 Ιοανουαρίου του 1905

Το όνομα Dior είναι συνώνυμο της υψηλής ραπτικής εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες. Μέσα από τα ερείπια της μεταπολεμικής Γαλλίας, αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους οίκους μόδας στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας, το Παρίσι, ντύνοντας αστέρες του κινηματογράφου και μέλη βασιλικών οικογενειών παραμένοντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μόδας μέχρι σήμερα.

Ο Christian Ernest Dior γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1905, ως ο δεύτερος γιος μιας εύπορης οικογένειας στη Νορμανδία. Ο πατέρας του, Μορίς, ήταν βιομήχανος στον τομέα των λιπασμάτων, ενώ η μητέρα του, Μαντλέν, διατηρούσε μαζί του ένα πολυτελές σπίτι σε ένα βράχο πάνω από τη θάλασσα, γνωστό ως Les Rhumbs, στην παραθαλάσσια πόλη Γκρανβίλ.

Αυτή η τοποθεσία ενέπνευσε αργότερα τον Dior ως σχεδιαστή μόδας, ιδιαίτερα ο εξαιρετικά φροντισμένος κήπος της μητέρας του που του καλλιέργησε την αγάπη για τα λουλούδια. Ο Christian ακολούθησε την επιθυμία των γονιών του και ξεκίνησε σπουδές για διπλωματική καριέρα, αν και στην ψυχή ήταν ανέκαθεν καλλιτέχνης. Έτσι, τελειώνοντας το σχολείο, άνοιξε μια μικρή γκαλερί τέχνης, με την οικονομική υποστήριξη του πατέρα του, όπου εξέθετε έργα καλλιτεχνών όπως ο Πάμπλο Πικάσο.

© Getty Images/ Hulton Archive

Μια νέα καριέρα για τον Christian Dior

Όλα άλλαξαν μετά το κραχ της Wall Street το 1929 και τη Μεγάλη Ύφεση που ακολούθησε. Ο πατέρας του καταστράφηκε οικονομικά και, το 1931, η μητέρα του απεβίωσε.

Με την οικογενειακή επιχείρηση να καταρρέει, ο Dior αναγκάστηκε να κλείσει τη γκαλερί, εργάστηκε ως εικονογράφος στο περιοδικό Figaro Illustré το 1935 και τρία χρόνια αργότερα, έγινε βοηθός σχεδιαστή για τον ελβετικής καταγωγής σχεδιαστή Ρομπέρ Πιγκέ.

Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε στρατιωτική θητεία, η οποία έληξε σύντομα με την εκεχειρία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας τον Ιούνιο του 1940. Μέχρι το 1941, βρέθηκε σε ένα διαφορετικό Παρίσι, υπό ναζιστική κατοχή, και δούλευε για έναν νέο σχεδιαστή, τον Λουσιέν Λελόνγκ.

Οι γονείς του Λουσιέν Λελόνγκ είχαν δικό τους οίκο μόδας και η δική του καριέρα απογειώθηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου την ίδια περίοδο με τη θρυλική Κοκό Σανέλ.

Ο Λελόνγκ προσέλαβε τον Christian Dior και τον ανερχόμενο σχεδιαστή Pierre Balmain ως βασικούς σχεδιαστές του. Μαζί σχεδίασαν αρκετές συλλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πολλές είναι οι φήμες που αναφέρουν ότι ο Dior σχεδίαζε φορέματα για τις συζύγους των Ναζί. Και ως ένα βαθμό αυτό είναι αλήθεια, αφού ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν ανοιχτοί οι οίκοι μόδας στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν να υπάρχει ένας βαθμός "συνεργασίας" με την κατοχή.

Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι ο Λελόνγκ κατάφερε να αποτρέψει τους Ναζί από το να μεταφέρουν τη γαλλική βιομηχανία μόδας στο Βερολίνο, επισημαίνοντας ότι οι χιλιάδες τεχνίτες της Γαλλίας, με δεξιότητες που χρειάζονταν δεκαετίες για να αποκτηθούν, δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν εύκολα.

Η δημιουργία του Οίκου Dior

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η φήμη του Dior εκτοξεύτηκε. Στις 16 Δεκεμβρίου 1946, άνοιξε το Maison Dior στη λεωφόρο Montaigne 30, στο Παρίσι. Τον Φεβρουάριο του 1947, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή, Carolle, μια ριζική αλλαγή από τη λιτή μόδα της πολεμικής περιόδου.

Τα πολυτελή ρούχα της συλλογής τόνιζαν τη γυναικεία σιλουέτα με στρογγυλούς ώμους, πλούσιο μπούστο, λεπτή μέση, έντονους γοφούς και φαρδιές, αέρινες φούστες. Η αρχισυντάκτρια του Harper’s Bazaar, Κάρμελ Σνόου, βάφτισε τη συλλογή New Look -αυτός είναι και ο τίτλος της σειράς που κυκλοφόρησε για τη ζωή του το 2024 στο Apple TV+.

Τον Δεκέμβριο του 1947, ο Ντιόρ λάνσαρε το πρώτο του άρωμα, το Miss Dior, προς τιμήν της αδερφής του Κατρίν, η οποία είχε βασανιστεί και σταλεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ως μέλος της Γαλλικής Αντίστασης.

"Το άρωμα μιας γυναίκας λέει περισσότερα για εκείνη απ' ό,τι ο γραφικός της χαρακτήρας", είχε πει χαρακτηριστικά, αφού θεωρούσε ότι το άρωμα δεν αποτελούσε απλά αξεσουάρ μιας εμφάνισης αλλά προσωπική έκφραση της ταυτότητας μιας γυναίκας.

Δεν υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό τη νέα τάση. Την εποχή της λιτότητας, οι επικριτές αποδοκίμασαν την «άσκοπη» σπατάλη υφασμάτων.Οι στενές μέσες θεωρήθηκαν καταπιεστικές, με την Κοκό Σανέλ να σχολιάζει: «Μόνο ένας άντρας που δεν είχε ποτέ οικειότητα με μια γυναίκα θα σχεδίαζε κάτι τόσο άβολο».

Ίσως να είχε και δίκιο. Ο Dior είχε πει άλλωστε "Ψηλά τακούνια; Οδυνηρή απόλαυση".

Ο Christian Dior πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 24 Οκτωβρίου 1957, σε ηλικία μόλις 52 ετών. Τον διαδέχθηκε ένας ταλαντούχος 21χρονος βοηθός του, ο Yves Saint Laurent, και ο οίκος Dior παρέμεινε πρωτοπόρος στη μόδα, διατηρώντας το Παρίσι στο επίκεντρο της παγκόσμιας κομψότητας.

© Getty Images/ CBS Photo Archive

10 διάσημες φράσεις του Γάλλου σχεδιαστή, Christian Dior