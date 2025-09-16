Η Swarovski φέρνει την κρυστάλλινη τέχνη της στο catwalk του Off-White

Η Swarovski συνεργάστηκε με τον οίκο Off-White στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ενσωματώνοντας την απαράμιλλη τεχνογνωσία της στα κρύσταλλα στη συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του brand

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από κομψές σιλουέτες, πολυεπίπεκες υφές και εκφραστικές διακοσμήσεις, με τα Swarovski Crystals να αναδεικνύουν μοναδικά outerwear, denim και αξεσουάρ.

Από cropped bomber jackets με κρυστάλλινα λογότυπα, μέχρι τζιν τζάκετ και παντελόνια καμπάνα με ολοκληρωτικά κεντήματα από κρύσταλλα, κάθε κομμάτι συνδυάζει την ακατέργαστη ενέργεια με την εκλεπτυσμένη εκτέλεση.

Swarovski x Offwhite SS26

Τα sneakers κοσμούνται με κρυστάλλινες αποδόσεις των χαρακτηριστικών συμβόλων του Off-White™, μεταφράζοντας την ταυτότητα και την κίνηση μέσα από το φως.



Σχετικά με τη Swarovski

Masters of Light από το 1895



Η Swarovski δημιουργεί προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας και δεξιοτεχνίας που φέρνουν χαρά και γιορτάζουν την ατομικότητα.

Ιδρυμένη το 1895 στην Αυστρία, η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει τα καλύτερα κρύσταλλα στον κόσμο, Swarovski Created Diamonds και ζιρκόνια, κοσμήματα και αξεσουάρ, καθώς και αντικείμενα διακόσμησης και κρυστάλλους για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Swarovski Crystal Business διαθέτει παγκόσμια παρουσία με περίπου 6.600 σημεία πώλησης, εκ των οποίων τα 2.300 ανήκουν στην εταιρεία, σε περισσότερες από 150 χώρες και με 16.600 εργαζόμενους. Μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες Swarovski Optik (οπτικά είδη) και Tyrolit (λειαντικά), αποτελεί τον Όμιλο Swarovski.



Η υπεύθυνη σχέση με τους ανθρώπους και τον πλανήτη αποτελεί μέρος της κληρονομιάς της Swarovski. Σήμερα, αυτή η κληρονομιά εκφράζεται μέσω ολοκληρωμένων δράσεων βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στην κυκλική καινοτομία, την προώθηση της διαφορετικότητας, της ένταξης και της αυτοέκφρασης, καθώς και μέσω του φιλανθρωπικού έργου του Swarovski Foundation, που υποστηρίζει οργανισμούς με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.