Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Ο Harris Reed παρουσίασε μια σουρεαλιστική συλλογή, γεμάτη γλυπτικές μορφές και σιλουέτες από άλλη διάσταση

Η πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας ήταν γεμάτη ενδιαφέρον, με τις πασαρέλες να γεμίζουν με εντυπωσιακά σύνολα

Η πρώτη ημέρα άνοιξε με τον Maximilian Raynor ενώ παρουσιάστηκε και η συλλογή της H&M. Φυσικά το απόγευμα την ίδια ημέρα είδαμε και τη συλλογή του Harris Reed, με τίτλο The Aviary, εμπνευσμένη από τη γοτθική αρχιτεκτονική του σκηνικού Saint Pancras.

Το show πραγματοποιήθηκε στο γοτθικό μπαρ του St. Pancras και, ελάχιστα φωτισμένο, υπό τους ήχους των Siouxsie and the Banshees στο Red Light, έφερνε την απαραίτητη σουρεαλιστική, σχεδόν απόκοσμη αισθητική μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου ήταν σίγουρα μια συλλογή που ξεχώρισε από την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου καθώς την χαρακτήριζε η έντονη θεατρικότητα ενώ παράλληλα συνδύαζε σιλουέτες εμπνευσμένες από το μπαρόκ με μοντέρνα όμως κομψότητα.

Ο Harris Reed παρουσίασε μια σουρεαλιστική συλλογή, γεμάτη γλυπτικές μορφές και σιλουέτες από άλλη διάσταση

Χωρίς να χάνει την ταυτότητά του και πιστός στο DNA της σχεδιαστικής του προσέγγισης, ο σχεδιαστής -ο οποίος εκτελεί και χρέη καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Nina Ricci- παρουσίασε εντυπωσιακές γλυπτικές σιλουέτες και υπερβολικές εκδοχές της ανθρώπινης μορφής, με αποδομημένες και δραματοποιημένες γραμμές.

Κορσέδες, γλυπτικές και σουρεαλιστικές μορφές, με ορισμένα μοντέλα να κινούνται φορώντας κατασκευές κλουβιών, και υφάσματα όπως μετάξι και βελούδο σε μπορντό, χρυσές, ροζ και κίτρινες αποχρώσεις κέντρισαν το ενδιαφέρον.

«Ξεκίνησα όλη τη διαδικασία σχεδιασμού μου από βικτωριανές έννοιες όπως το κρινολίνο, η κατάληψη χώρου, η ερμηνεία και η ανάληψη της βαρύτητας που σου προσφέρει το κλουβί όταν το φοράς» έγραψε ο σχεδιαστής σε ανάρτησή του στο Instagram για το The Cage dress, το οποίο έχουν φορέσει μεταξύ άλλων η Ναόμι Κάμπελ και ο Χάρι Στάιλς.

