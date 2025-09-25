Ο οίκος Prada αποκάλυψε μια πιο φωτεινή πλευρά του, στη νέα συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 που παρουσίασε σήμερα στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Σαν μια συνέχεια της ανδρικής συλλογής του ο οίκος Prada φαίνεται να εξερευνά μια πιο ανάλαφρη εναλλακτική του στιλ, χωρίς να χάνει ίχνος όμως από την κληρονομιά του. Ναι μεν πειραματίζεται με νέες φόρμες, γραμμές και χρώματα, τα οποία μεταξύ μας δεν μοιάζουν και τόσο ξένα, ωστόσο μένει πιστός στο σχεδιαστικό του DNA χωρίς να «θυσιάζει» τις αρχές και το όραμά του.

Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου: Miuccia Prada και Raf Simons δημιούργησαν (ξανά) μια συλλογή – αριστούργημα

Η συλλογή συνδυάζει την κομψότητα, τον μινιμαλισμό, την αστική γοητεία και μια αυστηρή στάση madame, επιστρέφοντας στα βασικά στοιχεία της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Όπως είπε και ο οίκος άλλωστε, αυτή η συλλογή αποτελεί « απάντηση στην υπερφόρτωση της σύγχρονης κουλτούρας – μια διαδικασία απόσταξης, διήθησης μέσα από τα ρούχα».

Όσο για όσα είδαμε στην πασαρέλα, ολόσωμες φόρμες σε tailored γραμμές και γήινα χρώματα έδωσαν μια φρέσκα νότα στη συλλογή, ενώ τα brallete και οι ψηλόμεσες φούστες με δαντελένιες λεπτομέρειες έφεραν το απαραίτητο sexiness στην υψηλή ραπτική. Όσον αφορά τα χρώματα, εκτός από το κλασικό signature μαύρο, είδαμε μια παλέτα με ποικιλία αποχρώσεων, από εκκεντρικό λαχανί έως μοβ, κόκκινο και κίτρινο.

Το δίδυμο Raf Simons και Miuccia Prada τα τελευταία πέντε χρόνια, συνδυάζουν τις υπογραφές και τους κώδικές τους με το αποτέλεσμα να μοιάζει σαν αυτή τη συλλογή, ένα πάντρεμα μεταξύ κληρονομιάς και μοντέρνου, εκκεντρικής και σοφιστικέ αισθητικής με περίτεχνο όμως τρόπο που καθόλου δεν «ενοχλεί» το μάτι. Η Miuccia από τη μία δίνει το ιστορικό βάθος ενώ ο Raf από την άλλη προσθέτει τη φρέσκια ματιά που χρειάζεται.