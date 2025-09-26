Η Ντακότα Τζόνσον μάς έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακά looks, με το πιο πρόσφατό της να μπαίνει σίγουρα στη λίστα με τις πιο τολμηρές αλλά συνάμα κομψές εμφανίσεις

Με αφορμή την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, όπου έλαβε το βραβείο Golden Eye, η Ντακότα Τζόνσον φόρεσε ένα φόρεμα με δαντελένιο τοπ, με ψηλό ντεκολτέ, μακριά μανίκια και χαμηλωμένη μέση, το οποίο κατέληγε σε μια balloon τούλινη φούστα.

Το costume made φόρεμά της, επιλογή της στιλίστριας Kate Young, ήταν από τον οίκο Gucci, είχε ένα υπέροχο βαθύ μπλε χρώμα και άφηνε τον κορμό της ακάλυπτο, με τη δαντέλα να δίνει ένα chic twist στο «παραδοσιακό» naked dress.

Τα γυμνά φορέματα έχουν κυριαρχήσει στη μόδα και ολοένα και περισσότερες celebrities τα φορούν στις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί χαρίζοντας στους θαυμαστές τους εντυπωσιακές εμφανίσεις.

H Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο παραδοσιακό naked dress την πιο chic ανατροπή

Να σου θυμίσουμε πρόσφατα πως η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε στην πρεμιέρα της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey», στο Λονδίνο ένα πραγματικό έργο τέχνης από την collection Armani Privé SS2025 couture, ένα «γυμνό» φόρεμα γεμάτο διαμάντια.

Λίγες ώρες αργότερα η Ντακότα Τζόνσον στο δείπνο Caring for Women του Kering Foundation στη Νέα Υόρκη, φόρεσε ένα εντυπωσιακό «γυμνό» φόρεμα του οίκου Gucci, με τα μαύρα σατέν εσώρουχά της να είναι ορατά.

Κοιτάζοντας πιο πίσω στις εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον, τον Μάιο η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για τα βραβεία Kering Women in Motion, επέλεξε ένα naked dress γεμάτο λαμπερές λεπτομέρειες, και πάλι του οίκου Gucci.

Από το iconic naked dress της Κέιτ Μος το 1993, το οποίο είχε φορέσει στο πάρτι «Look of the Year» του Elite Model, μέχρι την εμφάνιση της Beyoncé το 2015 στο Met Gala με ένα Givenchy φόρεμα από nude τούλι και το αμφιλεγόμενο διάφανο φόρεμα Valentino της Φλόρενς Πιου το 2022, τα διάφανα φορέματα με τις μελετημένες λεπτομέρειες που καλύπτουν τόσο – όσο σημεία του κορμιού δεν είναι μονάχα sexy, αλλά μπορούν να θεωρηθούν ως μια δήλωση αυτοπεποίθησης, και αυτός είναι σίγουρα ένας λόγος που τα βλέπουμε ολοένα και περισσότερα.

Τα γυμνά φορέματα αμφισβητούν τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί σεμνότητα και εικόνας του σώματος -και δη του γυναικείου σώματος- επιτρέποντας σε όποια το επιλέγει να εκφραστεί στιλιστικά, ελεύθερα και απενοχοποιημένα.