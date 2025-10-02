H Λόρα Ντερν έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα ανοίγοντας το show της Gabriela Hearst στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Λόρα Ντερν περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα για χάρη της επίδειξης Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 της Gabriela Hearst φορώντας ένα αιθέριο φόρεμα, διακοσμημένο με 3D λουλούδια

Η σταρ του Big Little Lies, Λόρα Ντερν, ήταν εκείνη που «άνοιξε» την πασαρέλα με το show να πραγματοποιείται σε μια βεράντα με θέα έναν όμορφο κήπο σε μια μεσαιωνική συνοικία στο κάτω μέρος του 5ου διαμερίσματος.

Όσο για το φόρεμά της, πρόκειται για ένα αριστούργημα, ένα maxi φόρεμα με 2.400 δερμάτινα λουλούδια, όλα διακοσμημένα στο χέρι.

Φυσικά η συνεργασία αυτή δεν έρχεται από το πουθενά, η ηθοποιός έχει πολλές φορές εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί με δημιουργίες της Gabriela Hearst, με πιο πρόσφατη την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, δύο ημέρες πριν το ντεμπούτο της στην πασαρέλα σε ρόλο μοντέλου.

Από την άλλη, η Gabriela Hearst είναι γνωστό πως ενσωματώνει στο cast των μοντέλων για τις επιδείξεις της ονόματα – έκπληξη. Έχουμε δει στο παρελθόν, την πρώην πρόεδρο του Planned Parenthood, Cecile Richards, την ακτιβίστρια Xiye Bastida και την ακτιβίστρια-μοντέλο Quannah Chasinghorse.

H εμφάνιση της Λόρα Ντερν στο show της Gabriela Hearst

Στη συλλογή επικράτησαν τα μακριά φορέματα, οι μανδύες, τα πόντσο και τα υφάσματα χωρίς φινιρίσματα. Είδαμε ένα μείγμα κασμίρ-μεταξιού, μεταξωτά βαμβακερά Sea Island που προέρχονται από έναν μικρό, βιώσιμο προμηθευτή στα Μπαρμπάντος, σουέτ με κρόσια και λινά υφάσματα, ορισμένα επικαλυμμένα με χρυσό.

Η Gabriela Hearst, όπως διαβάζουμε στο WWD, περιέγραψε τη συλλογή της ως μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει την ποιότητα, μιας και δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό με υφάσματα που υπήρχαν ήδη στο απόθεμά της.