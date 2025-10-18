Το military jacket επαναπροσδιορίζεται: Από τις πασαρέλες στους δρόμους της πόλης, πώς θα το φορέσεις και εσύ

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει vintage items να επαναπροσδιορίζονται και να επανέρχονται στο σήμερα, με τους σχεδιαστές αυτή τη φορά να αντλούν έμπνευση από τον μακρινό 17ο αιώνα

Ο λόγος για τα military jackets, τα οποία είδαμε άκρως ανανεωμένα και με μια σύγχρονη αισθητική στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Με καταβολές από τους Ούγγρους ιππείς Hussars του 17ου αιώνα και με εμβληματικά στοιχεία όπως τα διακοσμητικά κουμπώματα τύπου frog, τις ενισχυμένες βάτες και την κοντή εφαρμοστή γραμμή τους, τα military jackets υπήρξαν διαχρονικά σύμβολο εξουσίας, κύρους και στιλ. Από τον Ναπολεόντειο στρατό έως τις ροκ σκηνές των ‘60s και ‘80s, με τον Michael Jackson, τον Jimi Hendrix και τους Beatles, το στρατιωτικό σακάκι δεν έπαψε ποτέ να θεωρείται ένα από τα πιο εκκεντρικά κομμάτια της μόδας.

Η επιστροφή των military jackets τους στο σήμερα

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, το military jacket έκανε μια δυναμική επανεμφάνιση, με τους σχεδιαστές να του δίνουν νέα πνοή.

Ο οίκος McQueen, παρουσίασε μια συλλογή με σακάκια σε βαθύ κόκκινο και navy μπλε. Η αισθητική ήταν «σκοτεινή» με τον σχεδιαστή να αντλεί έμπνευση από την καλτ ταινία τρόμου του 1973, «The Wicker Man». Οι αυστηρές γραμμές και οι ναπολεόντειες λεπτομέρειες συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν μια αίσθηση στοιχειωμένου ρομαντισμού.

Η Ann Demeulemeester προσέγγισε την τάση με τον χαρακτηριστικό της μινιμαλισμό, προτείνοντας distressed military παλτό και σακάκια με καθαρές γραμμές. Παίζοντας με τις αντιθέσεις, συνδύασε τη στρατιωτική αυστηρότητα με απρόσμενα στοιχεία, σε μια παλέτα όπου κυριαρχούσε το μαύρο και το κόκκινο.

Τέλος, στο ντεμπούτο του για την ανδρική συλλογή του οίκου Dior, ο Jonathan Anderson ενσωμάτωσε τη στρατιωτική αισθητική μέσα από το δικό του πρίσμα, συνδυάζοντας ιστορικές αναφορές με σύγχρονη εκκεντρικότητα, αποδεικνύοντας την ευελιξία του trend.

Πώς θα φορέσουμε τα military jackets

Η σύγχρονη εκδοχή του military jacket δεν περιορίζεται στην πιστή αναπαραγωγή vintage κομματιών, αλλά εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό και την ευελιξία.

Ann Demeulemeester/ Getty Images

Οι σχεδιαστές προτείνουν να ενσωματωθεί στην καθημερινή γκαρνταρόμπα με ποικίλους τρόπους: συνδυάζεται άψογα με τζιν παντελόνι, μίνι φούστες, δερμάτινα ή cargo παντελόνια, ακόμα και φορεμένο πάνω από ένα αέρινο φόρεμα, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες στιλιστικές αντιθέσεις. Το σίγουρο είναι ότι το στρατιωτικό σακάκι αποτελεί την απόλυτη επένδυση για μια δυναμική και μοντέρνα εμφάνιση τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.