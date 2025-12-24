Κέιτ Μπέκινσεϊλ: Με see through maxi φόρεμα και μαύρα εσώρουχα στο Λος Άντζελες

Με μια δόση glam, εντυπωσίασε τους θαυμαστές της

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ τράβηξε επάνω της τα φλας των φωτογράφων, με το εντυπωσιακό σύνολό της, ένα διαφανές φόρεμα με τα μαύρα εσώρουχά της να είναι φαίνονται από κάτω.



Για ακόμη μία φορά, η Βρετανίδα ηθοποιός απέδειξε ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το στιλ της και να κάνει εκκεντρικές εμφανίσεις που ξεχωρίζουν.



Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του shopping της. Η ηθοποιός επέλεξε ένα λευκό διαφανές φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα αξεσουάρ, μέσα από αυτό ξεχώριζαν τα μαύρα εσώρουχά της και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλές μαύρες μπότες, τσάντα στο ίδιο χρώμα και εντυπωσιακά κοσμήματα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά, ενώ φορούσε γυαλιά ηλίου, δείχνοντας άνετη και ευδιάθετη.



Δες εδώ την εμφάνιση της Κέιτ Μπέκινσεϊλ

Τα γυμνά φορέματα έχουν κυριαρχήσει στη μόδα και ολοένα και περισσότερες celebrities τα φορούν στις δημόσιες εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί χαρίζοντας iconic looks.

Από τη Μάργκοτ Ρόμπι και την Άνια Τέιλορ-Τζόι έως τη Ντακότα Τζόνσον, οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας τα έχουν εντάξει στη συλλογή τους και σε κάθε εμφάνιση εντυπωσιάζουν ολοένα και περισσότερο τους θαυμαστές τους. Άλλες το φορούν σε πιο επίσημες εκδηλώσεις, όπως το κόκκινο χαλί, και άλλες το επιλέγουν σε πιο casual εξόδους τους, όπως έκανε τώρα η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, όποια κι αν είναι η περίσταση πάντως ένα είναι το σίγουρο: το naked dress και τα see through υφάσματα έχουν κερδίσει τη θέση τους στις γκαρνταρόμπες των γυναικών και όχι άδικα.

Τα γυμνά φορέματα αμφισβητούν τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί σεμνότητα και εικόνας του σώματος -και δη του γυναικείου σώματος- επιτρέποντας σε όποια το επιλέγει να εκφραστεί στιλιστικά, ελεύθερα και απενοχοποιημένα.