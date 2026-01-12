Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε διαμάντια άνω των 100 καρατίων - Το κεντημένο στο χέρι γλυπτικό φόρεμά της

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

Αν και οι Χρυσές Σφαίρες είναι μια βραδιά αφιερωμένη στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς, το κόκκινο χαλί παραμένει αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα highlights. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που είδαμε πάντως, η Κάιλι Τζένερ σίγουρα κερδίζει το βραβείο της πιο λαμπερής παρουσίας.

Παρότι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ, η Κάιλι Τζένερ έδωσε το «παρών» στην τελετή, επιλέγοντας ένα άκρως glam look, ένα φόρεμα με γλυπτική γραμμή και με άφθονη λάμψη.

Getty Images

Η Κάιλι Τζένερ με διαμάντια άνω των 100 καρατίων στις Χρυσές Σφαίρες

Η επιχειρηματίας και ιδρύτρια της Kylie Cosmetics εμφανίστηκε με μια χρυσή δημιουργία του Ashi Studio, η οποία αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, διέθετε λεπτές, διακοσμημένες τιράντες και μια καθαρή, κομψή γραμμή, αποπνέοντας old Hollywood αισθητική με μια όμως σύγχρονη προσέγγιση.

Το φόρεμά της, ειδικά διαμορφωμένο στο σώμα της, διέθετε έναν κορσέ χωρίς τιράντες στοιχείο που έδινε μια δυναμική αλλά και κομψή πινελιά στη σιλουέτα της ενώ αν κάτι ξεχώρισε αυτό ήταν σίγουρα το κεντημένο σχέδιό του. Κεντημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι με μεταλλικές πούλιες, το φόρεμα διέθετε ειδικά κατασκευασμένα λουράκια από κρύσταλλα που «αγκάλιαζαν» το ντεκολτέ της για ένα εκλεπτυσμένο και φωτεινό φινίρισμα.

Getty Images

Αυτή η δημιουργία υψηλής ραπτικής απαιτούσε πάνω από 300 ώρες σχολαστικής κατασκευής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του οίκου και φυσικά για να ολοκληρώσει το λαμπερό της look η Κάιλι Τζένερ επέλεξε κοσμήματα με διαμάντια 100 καρατίων, σχεδιασμένα ειδικά για εκείνη από την παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια κοσμημάτων, Lorraine Schwartz. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια των 75 καρατίων, καθώς και τα δαχτυλίδια που ολοκλήρωναν το look.

Τέλος, επέλεξε Christian Louboutin γόβες και ένα vintage clutch από τον οίκο Gucci, ενώ για το beauty look της είπε «ναι» σε λαμπερές αλλά ισορροπημένες γραμμές, αφήνοντας το outfit και τα κοσμήματα να πρωταγωνιστήσουν.