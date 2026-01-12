Χρυσές Σφαίρες 2026: Το Schiaparelli φόρεμα της Τεγιάνα Τέιλορ και η τολμηρή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος που έκανε τη διαφορά

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες, η 83η τελετή του θεσμού, συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και όχι μόνο, με τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί να αποτελούν ορόσημο της βραδιάς.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν για την κομψότητα αλλά και την τόλμη τους ήταν και εκείνη της Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά fashion icons της σύγχρονης showbiz.

Η 35χρονη ηθοποιός βρέθηκε φέτος στις Χρυσές Σφαίρες, όχι μόνο ως fashion icon, αλλά και ως υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Β’ Ρόλο σε Κινηματογραφική Ταινία, για την ερμηνεία της ως Perfidia Beverly Hills στην ταινία «One Battle After Another».

Πρόκειται για την πρώτη της υποψηφιότητα στον θεσμό αλλά και το πρώτο βραβείο που λαμβάνει από τη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά τη βραδιά ακόμη πιο σημαντική για την καριέρα της, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβασή της από τη μουσική και τη μόδα στον κινηματογράφο έγινε επιτυχώς.

Το Schiaparelli φόρεμα της Τεγιάνα Τέιλορ και η τολμηρή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος που έκανε τη διαφορά

Στο κόκκινο χαλί, έκλεψε τις εντυπώσεις με μια custom δημιουργία Schiaparelli, ένα μαύρο, maxi φόρεμα με έντονα cut-outs στο μπούστο, αναδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία. Το halter σχέδιο του φορέματος κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά, ενώ η γραμμή του φορέματος της ήταν εφαρμοστή, η οποία αγκάλιαζε τη σιλουέτα της.

Getty Images

Η λεποτμέρεια που έκανε όμως τη διαφορά ήταν η πλάτη, στην οποία είχε ένα τολμηρό άνοιγμα με ένα στοιχείο χαμηλά, έναν διακοσμητικό φιόγκο όλο διαμάντια.

Getty Images

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με κοσμήματα Tiffany & Co., τα οποία στόλισαν διακριτικά τα αυτιά και τα χέρια της, ενώ το μακιγιάζ κινήθηκε σε πιο edgy γραμμές, με smoky eyeliner και σκούρα ροζ-καφέ χείλη.