Ο οίκος Bottega Veneta επιστρέφει στη Βενετία και τοποθετεί τη νέα συλλογή του μεταξύ ιστορίας και τέχνης

Ο οίκος Bottega Veneta επιστρέφει στη Βενετία για την καλοκαιρινή του καμπάνια, επανασυνδέοντας τον οίκο με τις ρίζες του.

Επιμελημένη από τον φωτογράφο Juergen Teller, η νέα καμπάνια του οίκου Bottega Veneta σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη στροφή στη δημιουργική ταυτότητα του brand, υπό τη διεύθυνση της Louise Trotter, τοποθετώντας τη μόδα μέσα σε έναν ζωντανό, πολιτισμικά φορτισμένο χώρο, εκεί όπου η καθημερινότητα, η τέχνη και η ιστορία συνυπάρχουν.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι οι Liya Kebede, Libby Bennett και Anine Van Velzen, πρόσωπα που ενισχύουν την αίσθηση αυθεντικότητας και ατομικότητας με τον Teller να αποτυπώνει τη συλλογή τοποθετώντας τα κομμάτια σε χώρους της πόλης, spot τέχνης και πολιτισμού της Βενετίας.

Ο οίκος Bottega Veneta επιστρέφει στη Βενετία και τοποθετεί τη νέα συλλογή της ανάμεσα σε ιστορία και τέχνη

Με το σκηνικό να εκτείνεται από το Giardini Napoleonici και το Lido, μέχρι ιστορικά κτίρια όπως τα Palazzo Rocca Contarini Corfù και Palazzo Contarini Polignac, αλλά και το Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, δημιουργώντας μια αφήγηση που συνδέει τη μόδα με τον ρυθμό της πόλης.

H αυστηρή καθημερινή ραπτική αποτελεί τη βάση της καμπάνιας ενώ διακοσμητικά στοιχεία και πλούσιες υφές προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα. Τα ρούχα αλληλεπιδρούν με το φυσικό φως, το νερό, την πέτρα και τους κήπους της Βενετίας, τονίζοντας την υλικότητα και την κατασκευή τους.

