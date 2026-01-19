Η πρώτη συλλογή του οίκου Giorgio Armani που δεν επιμελήθηκε ο σπουδαίος σχεδιαστής, είναι η απόδειξη πως έχει αφήσει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά

Η ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026– 27 έχει όπως είναι λογικό τα δικά της highlights, και το show του οίκου Giorgio Armani είναι σίγουρα ένα από αυτά - για πολλούς λόγους.

Το show πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο του οίκου στη Via Borgonuovo, σε ένα περιβάλλον λιτό και αυστηρό, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την αισθητική του Armani και παρουσίασε την πρώτη συλλογή που σχεδιάζεται χωρίς τη συμβολή του ίδιου του Giorgio Armani. Φορτισμένη με συναίσθημα, μνήμη και σεβασμό, η επίδειξη αυτή ήταν και η απόδειξη πως η «φλόγα» που άφησε ο σπουδαίος σχεδιαστής δεν έχει σβήσει, εμπνέει και συγκινεί ακόμη.

Η συλλογή υπογράφεται από τον Λέο Ντελ' Όρκο, τον επί δεκαετίες συνοδοιπόρο, στενό συνεργάτη και δεξί χέρι του Αρμάνι στο ανδρικό τμήμα. Με παρουσία στον οίκο από το '77, ο Ντελ' Όρκο γνωρίζει σε βάθος τον κώδικα, τη φιλοσοφία και τη «σιωπηλή» πολυτέλεια που χαρακτηρίζουν το brand.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν 110 looks, ένας εκτενής αλλά προσεκτικά δομημένος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η συλλογή έκανε σαφή αναφορά στα τέλη της δεκαετίας του ’80, επαναφέροντας το relaxed tailoring και τις ρευστές σιλουέτες που καθόρισαν την ανδρική κομψότητα εκείνης της εποχής, τα σακάκια έπεφταν φυσικά στους ώμους, τα παντελόνια είχαν άνετη γραμμή και οι αναλογίες απέπνεαν μια διαχρονική κομψότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα υλικά και στις υφές. Το βελούδο ξεχώρισε ως πρωταγωνιστικό υλικό ενώ η χρωματική παλέτα κινήθηκε στους χαρακτηριστικούς γήινους τόνους του οίκου. Το χαρακτηριστικό μπεζ – γκρι χρώμα, το βαθύ πράσινο και μπλε ξεχώρισαν.

Όσο για το συγκινητικό φινάλε, ήδη σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, το κοινό χάρισε ένα θερμό χειροκρότημα, αποτίοντας ταυτόχρονα «χαιρετισμό» στον σπουδαίο αείμνηστο σχεδιαστή, στον Λέο Ντελ' Όρκο και τον Τζιανλούκα Αρμάνι που εμφανίστηκαν στην πασαρέλα μαζί.