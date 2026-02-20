Με αφορμή τα γενέθλιά της στις 20 Φεβρουαρίου, βρίσκουμε λόγο να μιλήσουμε για τη Σίντι Κρόφορντ, η οποία παραμένει το τρανταχτό παράδειγμα του πώς το προσωπικό στιλ μπορεί να ξεπεράσει τάσεις, δεκαετίες και εποχές.

Η καριέρα της Σίντι Κρόφορντ απογειώθηκε στα τέλη των ’80s και κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’90, όταν μαζί με τις Ναόμι Κάμπελ, Λίντα, Κλόντια Σίφερ και άλλες, δημιούργησαν το φαινόμενο των supermodels, όμως αν κάτι έκανε τη Σίντι Κροφορντ να ξεχωρίζει ήταν η ικανότητά της να μεταφέρει τη λάμψη της πασαρέλας στην καθημερινότητα, με έναν τρόπο αβίαστα κομψό.



Το στιλ της βασίστηκε από νωρίς σε διαχρονικά κομμάτια όπως το τζιν, τα μαύρα φορέματα, τα tailored σακάκια, τα λευκά πουκάμισα και γενικότερα οι απλές γραμμές ενώ ιδιαίτερη θέση στη fashion ιστορία κατέχει και το εμβληματικό look της από τη διαφήμιση της Pepsi στο Super Bowl το 1992, με denim shorts, λευκό δετό πουκάμισο και hoop earrings.

Tο αξεπέραστο στιλ της Σίντι Κρόφορντ από τα ΄90s

Ο λόγος που η Σίντι Κρόφορντ θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά fashion icon δεν έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά ή τη φήμη της αλλά με τη συνέπεια στο προσωπικό της στιλ. Ακόμη και σήμερα, δεκαετίες μετά το peak της καριέρας της στο μόντελινγκ, συνεχίζει να ντύνεται με τον ίδιο τρόπο: απλά, θηλυκά, χωρίς προσπάθεια. Όπως συχνά επισημαίνεται στον fashion Τύπο, η Cindy δεν κυνηγά τις τάσεις — τις αφήνει να την ακολουθήσουν.

Και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι iconic εμφανίσεις της από τα ’90s εξακολουθούν να μας εμπνέουν.

Δες μερικά από τα πιο iconic looks της



1987, στο show του Perry Ellis με το iconic πουλόβερ του οίκου

1990, στο show του Thierry Mugler

1991, στα Academy Awards με τον Ρίτσαρντ Γκιρ

Pepsi 1992 Το 1992 το show του Ralph Lauren

Paris Fashion Week in 1995

Met Gala 2016 Casual look, 2019 2015