Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μονάχα λίγες ημέρες μακρυά και η Tiffany & Co. τιμά την πιο ξεχωριστή ημέρα για τους ερωτευμένους με ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, βγαλμένο από ρομαντική ταινία.

Με τίτλο «Celebrating Love Stories Since 1837» και πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και πρέσβειρά της, Άντρια Αρχόνα, η καμπάνια της Tiffany & Co. για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου επικεντρώνεται στο ότι οι σημαντικές ιστορίες αγάπης είναι αυτές που μοιράζονται τα ζευγάρια μεταξύ τους κάθε μέρα.

Η ηθοποιός αναδεικνύοντας την κληρονομιά των love stories της Tiffany & Co οι οποίες μετρούν δεκαετίες από την ίδρυσή του το 1837, φαίνεται να φοράει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων και το κολιέ HardWear, μαζί με τα ασορτί σκουλαρίκια και βραχιόλι, ολοκληρώνοντας έτσι το λαμπερό και ιδιαίτερα chic σετ.

H Tiffany & Co. γιορτάζει την ημέρα των ερωτευμένων με μια κινηματογραφική καμπάνια όλο συναίσθημα

Καταγράφοντας λοιπόν την ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού, της οποία η αφήγηση είναι σε τρίτο πρόσωπο, η Tiffany & Co. επιχειρεί να στείλει μηνύματα αγάπης, ανθεκτικότητας και δύναμης, το Tiffany HardWear άλλωστε είναι από μόνο του μια έκφραση της μεταμορφωτικής δύναμης της αγάπης. Εμπνευσμένο από ένα κλασικό βραχιόλι του '62 που βρέθηκε στα αρχεία του Οίκου, το HardWear ενσαρκώνει τη διαρκή ανθεκτικότητα και το ασυγκράτητο πνεύμα.