Οι τέσσερις αυστηροί κανόνες που σίγουρα δεν ήξερες για τις στολές των Ολυμπιακών καλλιτεχνικών πατινέρ

Το ήξερες πως οι στολές των καλλιτεχνικών πατινέρ ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές;

Οι στολές των αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ ναι μεν είναι πολύ εντυπωσιακές, αλλά έχουν “ραφτεί” με τέτοιο τρόπο ώστε να υπακούουν στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πατινάζ (ISU). Οι κανόνες αποσκοπούν τόσο στη σεμνότητα των αθλητών όσο και στην ασφάλειά τους. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, οι αθλητές “τιμωρούνται” με τη μείωση βαθμών στην τελική επίδοση.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτούς τους κανόνες είναι ότι η στολή πρέπει να ενισχύει την παράσταση, χωρίς να την επισκιάζει: να ταιριάζει αρμονικά με την κίνηση, τη μουσική και τη χορογραφία, ώστε ο θεατής να επικεντρώνεται στο ταλέντο και την απόδοση του/της αθλητή/τριας.

1. Δεν επιτρέπεται να δείχνουν “πολύ γυμνό”.

Οι στολές δεν πρέπει να προκαλούν την εντύπωση “υπερβολικής γυμνότητας” που να είναι ακατάλληλη για το άθλημα. Το τι ακριβώς θεωρείται «υπερβολική γυμνότητα» είναι υποκειμενικό, αλλά οι σχεδιαστές αποφεύγουν τα διαφανή υλικά που αποκαλύπτουν σημαντικά μέρη του σώματος. Η σχεδιάστρια Λίζα ΜακΚίννον από το Λος Άντζελες, η οποία έχει δημιουργήσει πάνω από 15 στολές για τους Ολυμπιακούς του 2026, λέει ότι το μόνο «αδιαπραγμάτευτο» είναι να μην φαίνονται οι θηλές — κάτι που, όπως εξηγεί, είναι σημαντικό για να διατηρείται μια ευπρεπής και σεβαστή εικόνα.

2. Αποφεύγονται τα “θεατρικά” ή υπερβολικά σχέδια.

Οι κανονισμοί απαιτούν οι στολές να είναι σεμνές, αξιοπρεπείς και κατάλληλες για αθλητικό επίπεδο — να μην είναι «θεατρικές» ή υπερβολικά έντονες σε σχέδιο και χρώμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχεδιαστές δεν μπορούν να εκφράσουν το στυλ τους ή να ταιριάξουν τη στολή με τη μουσική και τη χορογραφία: αντίθετα, επιτρέπεται η στολή να «αποτυπώνει τον χαρακτήρα της μουσικής». Πολλοί σχεδιαστές έχουν δηλώσει ότι ακούν επανειλημμένα τη μουσική πριν σχεδιάσουν τη στολή, ώστε να ταιριάζει αισθητικά και συναισθηματικά με το πρόγραμμα.

3. Τίποτα δεν πρέπει να αποσπαστεί από το ένδυμα και να πέσει στον πάγο.

Για λόγους ασφαλείας, κάθε διακοσμητικό στοιχείο στη στολή πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένο: ούτε ένα κρύσταλλο, ούτε μια φούντα, ούτε κάποια χάντρα δεν πρέπει να μπορεί να αποσπαστεί. Οποιοδήποτε αντικείμενο πέσει στον πάγο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή να παρεμβάλει στην εκτέλεση των αθλητών. Η κατασκευή μιας τέτοιας στολής απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς (συχνά 50–100 ώρες), ενισχυμένες ραφές και ειδικές τεχνικές στερέωσης.

4. Οι παραβάσεις των παραπάνω έχουν σοβαρές ποινές.

Αν μια αθλήτρια ή ένας αθλητής παραβεί αυτούς - ή άλλους - κανόνες της ISU, υποβάλλεται σε μείωση ενός (1) βαθμού ανά πρόγραμμα. Αυτή η ποινή είναι ισοδύναμη με εκείνη που επιβάλλεται αν κάποιος πέσει στον πάγο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.