Πλένεις τα αθλητικά ρούχα σωστά; Πώς θα αποφύγεις φθορές και ανεπιθύμητες οσμές

Είτε αγαπάς το τρέξιμο, είτε είσαι pilates girl, ένα είναι το σίγουρο, πως τα αθλητικά ρούχα σου αλλά και κατ' επέκταση η επιδερμίδα σου αξίζουν την πιο ευγενική και σωστή μεταχείριση.

Αν θέλεις τα αθλητικά ρούχα σου να διατηρούνται σαν καινούργια και να μην έχουν δυσάρεστες μυρωδιές, χρειάζεται σωστό πλύσιμο και εκείνο που πρέπει να σκεφτείς είναι πως κάθε ύφασμα έχει διαφορετικές ανάγκες από τα καθημερινά ρούχα με τη λάθος φροντίδα να μπορεί να καταστρέψει την ελαστικότητά τους ή να εγκλωβίσει στις ίνες τις οσμές.

Πριν τοποθετήσεις τα ρούχα γυμναστικής στο πλυντήριο διάβασε την ετικέτα και ξεχώρισε το κάθε κομμάτι αναλόγως τις ανάγκες του. Ιδανικά, προτίμησε απορρυπαντικό με ένζυμα, που βοηθά στην απομάκρυνση ιδρώτα και λιπαρότητας από το σώμα ενώ όπως διαβάζουμε στο marthastewart. com, ειδικοί στη φροντίδα υφασμάτων προτείνουν να αποφεύγεται το πολύ ζεστό νερό, καθώς μπορεί να «κλειδώσει» τις μυρωδιές και να φθείρει τις ίνες.

Πώς να πλύνεις σωστά τα ρούχα γυμναστηρίου

Σορτσάκια, κολάν και compression shirts

Τα ελαστικά, sweat-wicking υφάσματα χρειάζονται προσοχή για να μη χάσουν τη φόρμα τους. Γύρισε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα βάλεις στο πλυντήριο, κλείσε τα φερμουάρ αν υπάρχουν και βάλε τα σε διχτάκι πλύσης αν έχουν κορδόνια. Πλύνε σε κρύο νερό, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα ή αθλητικά και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά ή σε χαμηλή θερμοκρασία στο στεγνωτήριο.

Αθλητικά σουτιέν

Η δομή και η στήριξή τους φθείρονται εύκολα αν δεν πλυθούν σωστά για αυτό ρίξε μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού στα σημεία με περισσότερη εφίδρωση (κάτω από το στήθος και στις τιράντες) και άφησέ το 10-15 λεπτά. Τοποθέτησέ τα σε διχτάκι και πλύνε σε κρύο νερό, σε απαλό πρόγραμμα. Στέγνωσέ τα επίπεδα επάνω σε πετσέτα, χωρίς να τα στύψεις.

Athleisure ζακέτες και jackets

Συχνά είναι από τεχνικά ή μικτά υφάσματα για αυτό διάβασε προσεκτικά την ετικέτα. Γύρισέ τα από την ανάποδη, πλύνε σε κρύο νερό και στέγνωσε φυσικά ή σε χαμηλή θερμοκρασία.

Αθλητικά παπούτσια

Βγάλε τα κορδόνια και τους πάτους και πλύνε τα ξεχωριστά. Καθάρισε εξωτερικά με μαλακή βούρτσα και ήπιο απορρυπαντικό και μην τα βυθίσεις πλήρως στο νερό. Άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά και τέλος ρίξε μαγειρική σόδα στο εσωτερικό όλη τη νύχτα για απορρόφηση οσμών.