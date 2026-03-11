Το show του οίκου Miu Miu ήταν ανάμεσα σε εκείνα που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παριιού για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027 με τη συλλογή να κινείται ανάμεσα στο μίνιμαλ και το εκκεντρικό.

Η πασαρέλα μεταμορφώθηκε σε ένα σκηνικό που θύμιζε δάσος. Το πάτωμα ήταν καλυμμένο με βρύα και κλαδιά ενώ οι τοίχοι με κόκκινα μοτίβα δημιουργούσαν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στη φύση και την αυστηρή αρχιτεκτονική του χώρου.

Η συλλογή κινήθηκε γύρω από την ιδέα του ανεπιτήδευτου αλλά ιδιαίτερου στιλ που έχει καθιερώσει η Miu Miu μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μίνι φορέματα με καθαρές γραμμές, tailored σακάκια σε ασυνήθιστες αναλογίες, pencil φούστες και απλά κομμάτια που θύμιζαν officewear εμφανίστηκαν στην πασαρέλα με απρόσμενους συνδυασμούς.

Η Τζίλιαν Άντερσον σε ρόλο μοντέλου – Έκλεισε το show της Miu Miu και εντυπωσίασε

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα του show ήταν η απρόσμενη εμφάνιση της ηθοποιού Τζίλιαν Άντερσον στην πασαρέλα. Η 57χρονη ηθοποιός περπάτησε στο φινάλε της επίδειξης, κλείνοντας το show και κερδίζοντας αμέσως την προσοχή του κοινού που παρακολουθούσαν τις τελευταίες παρουσιάσεις της σεζόν.

Η Άντερσον εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό κομμάτι, ένα διάφανο shift dress με διακριτική αλλά περίτεχνη διακόσμηση από κρύσταλλα και σε όλη την επιφάνειά του. Το φόρεμα, αν και διατηρούσε μια σχετικά απλή γραμμή, μετατρεπόταν σε statement χάρη στις λαμπερές λεπτομέρειες και την couture αισθητική του. Η σιλουέτα του ήταν καθαρή και μίνιμαλ, με ίσια γραμμή ενώ η υφή του υφάσματος αντανακλούσε το φως της πασαρέλας δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο τελικό πέρασμα της επίδειξης.

Το look ολοκληρωνόταν με ένα λεπτό headband εμπνευσμένο από την αισθητική των Y2K, προσθέτοντας μια πιο νεανική και παιχνιδιάρικη πινελιά στο σύνολο ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο το exposed bra, μια λεπτομέρεια που έχει γίνει πια τάση στον χώρο της μόδας και ολοένα περισσότεροι σχεδιαστές υιοθετούν με τις γυναίκες να πειραματίζονται στιλιστικά με το «εκτεθειμένο σουτιέν».

Δες το catwalk της Τζίλιαν Άντερσον