Valentino: Ο Αλεσάντρο Μικέλε θέλει η υψηλή ραπτική να είναι προσβάσιμη σε όλους – Το show στο Palazzo Barberini και οι προβολές σε Ρώμη, Μιλάνο και Νάπολη

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Βαλεντίνο, ο οίκος Valentino επέστρεψε στις ρίζες του, παρουσιάζοντας τη νέα του συλλογή Φθινοπώρου/Χειμώνα, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '80.

Η συλλογή του οίκου Valentino σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Αλεσάντρο Μικέλε, πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Barberini στη Ρώμη. Φυσικά το spot δεν ήταν τυχαίο, όπως και η απόφαση απομάκρυνσης του οίκου από το επίσημο ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, καθώς επιστρέφει συμβολικά στις ρίζες του και αποτίνει φόρο τιμής στην πόλη όπου γεννήθηκε ο οίκος.

Το highlight όμως δεν ήταν μονάχα το παραπάνω γεγονός αλλά και το ότι η επίδειξη με τίτλο «Interferenze» μεταδόθηκε ζωντανά σε πόλεις της Ιταλίας μέσα από γιγάντιες οθόνες, χάρη στη συνεργασία με την Urban Vision Group.

Από την περιοχή Navigli του Μιλάνου μέχρι την Piazza Mazzini και την Testaccio στη Ρώμη, και την via dei Tribunali στη Νάπολη, το show μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο στους δρόμους, με τον σχεδιαστή να καταφέρνει έτσι να φέρει τη μόδα πιο κοντά στο κοινό, καθιστώντας την υψηλή ραπτική προσβάσιμη σε όλους.

Valentino: Ο Αλεσάντρο Μικέλε θέλει η υψηλή ραπτική να είναι προσβάσιμη σε όλους

Υπό τα μαγικά χρώματα λοιπόν και την αριστοτεχνική «γραφή» του «The Allegory of Divine Providence and Barberini Power», τοιχογραφία του Ιταλού μπαρόκ ζωγράφου Πιέτρο ντα Κορτόνα, που κοσμεί την οροφή του κεντρικού σαλονιού του Palazzo Barberini, τα μοντέλα περπατούσαν σε ψεύτικο γρασίδι με ρούχα έντονα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του '80, πλέκοντας ένα αφήγημα μεταξύ κληρονομιάς και σύγχρονης ματιάς, με εντυπωσιακό τρόπο.

Η νέα συλλογή του Valentino

Ο Μικέλε τοποθέτησε τη γυναίκα στο επίκεντρο, σαν πραγματική θεά, όπως ακριβώς έκανε πάντα ο ίδιος ο Βαλεντίνο. Στη νέα αυτή συλλογή λοιπόν πειραματίστηκε και «έπαιξε» με την ασυμμετρία σε διάφορες εμφανίσεις έδωσε έμφαση στους ώμους, τις στενές μέσες τις ασυμμετρίες και τις αντιθέσεις , συνδυάζοντας τα περισσότερα με λαμπερά, υπερμεγέθη κρύσταλλα και μαργαριτάρια.

Η χρωματική παλέτα ήταν κι αυτή «πλούσια» με τις αντιθέσεις να μην λείπουν ούτε εκεί. Χρώματα όπως μουσταρδί, μαύρο και λεβάντα έγιναν ένα όπως και το σμαραγδί με το μπορντό. Φυσικά δεν έλειψαν και κομμάτια, μεταξύ άλλων ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του οίκου, το Valentino Red.



Όσο για το front row, διάσημοι καλεσμένοι, στενοί φίλοι και θαυμαστές του αείμνηστου Βαλεντίνο, έδωσαν το «παρών» τιμώντας τη μνήμη μου. Μεταξύ άλλων η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Λίλι Άλεν και η Άιρις Λο έλαμψαν με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Συγκεκριμένα, η Γκουίνεθ Πάλτροου επέλεξε ένα φωτεινό πράσινο σατέν πουά φόρεμα με φουσκωτά μανίκια και το συνδύασε με λευκό δαντελένιο καλσόν και σατέν γόβες στο χρώμα της μέντας.