Ανοίγει τις πόρτες της η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» στο Λονδίνο

Το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου ανοίγει τις πόρτες του σε μια έκθεση - ορόσημο για την ιστορία της μόδας -αλλά και της τέχνης- στην έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art».

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art», αποτελεί την πρώτη μεγάλη μουσειακή παρουσίαση στο Ηνωμένο Βασίλειο αφιερωμένη στην εμβληματική Έλσα Σκιαπαρέλι, μία από τις πιο ριζοσπαστικές και επιδραστικές σχεδιάστριες του 20ού αιώνα.

Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο και θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου, με κάθε έκθεμα να σκιαγραφεί μια εικόνα της δύσκολης μεσοπολεμικής περιόδου στην Ευρώπη μέσα από τα σχέδια της Σκιαπαρέλι.

Όταν τέχνη και μόδα συγκρούονται προκύπτει το σουρεαλιστικό διήγημα της Έλσα Σκιαπαρέλι

«Η Έλσα Σκιαπαρέλι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός αστερισμού δημιουργικών ανθρώπων και βασική πρωταγωνίστρια στο σουρεαλιστικό κίνημα», δήλωσε η Σονέτ Στάνφιλ, ανώτερη επιμελήτρια μόδας στο V&A, όπως διαβάζουμε στο WWD.

Από ρούχα υψηλής ραπτικής, αξεσουάρ, κοσμήματα, έργα τέχνης, φωτογραφίες, αρώματα, μέχρι και αρχειακό υλικό, τα εκθεσιακά αντικείμενα συνθέτουν μια πολυεπίπεδη αφήγηση που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη.

«Καταλαβαίνεις ότι βλέπουμε το φόρεμα, τα σκίτσα και το σημείωμα ότι έχουμε μπει στη μέση μιας συζήτησης μεταξύ του σχεδιαστή και του καλλιτέχνη, και υπάρχει μια ροή πληροφοριών που αλληλεπιδρά», δήλωσε ο Στάνφιλ.

Στην έκθεση, στην Πινακοθήκη Sainsbury του μουσείου εκτίθενται περισσότερα από 400 αντικείμενα και περιλαμβάνει 100 σύνολα μόδας και 50 έργα τέχνης, των Πάμπλο Πικάσο, Ζαν Κοκτώ, Μαν Ρέι και Αϊλίν Άγκαρ, καθώς και αξεσουάρ, κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, έπιπλα, αρώματα και αρχειακό υλικό.

Αυτό που είναι όμως πιο εντυπωσιακό στην έκθεση είναι το πόσο μοντέρνα παραμένουν τα σχέδιά της. Η Σκιαπαρέλι έφερνε σε εφαρμογή τις ιδέες των καλλιτεχνών με τους οποίους συνεργαζόταν, ιδέες οι οποίες μεταφράζονταν σε πλεκτά και σακάκια με ιδιαίτερες σουρεαλιστικές λεπτομέρειες, φερμουάρ και επιχρυσωμένα γλυπτικά στοιχεία, όσο για τα prints της ήταν καινοτόμα και σίγουρα μοναδικά.

Γεννημένη στη Ρώμη, η Elsa Schiaparelli ίδρυσε τον οίκο της στο Παρίσι το '27 και γρήγορα ανέτρεψε τις νόρμες της υψηλής ραπτικής. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν τα ουδέτερα χρώματα και οι συντηρητικές γραμμές, έφερε τις πιο ανατρεπτικές προτάσεις. Έντονα χρώματα, οπτικές ψευδαισθήσεις, ασυνήθιστα υλικά και σχέδια που «χάιδευαν» τη φαντασία.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο στο έργο της έπαιξε η στενή της σχέση με τον κόσμο του σουρεαλισμού και η συνεργασία της με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της, όπως ο Salvador Dalí, ο Jean Cocteau και ο Man Ray, μετατρέποντας τα ρούχα σε καμβά καλλιτεχνικών ιδεών. Εμβληματικά δημιουργήματα όπως το Lobster Dress, το Tears Dress, το Skeleton Dress και το θρυλικό Shoe Hat αποτυπώνουν τη διάθεση της ειρωνείας, της εξερεύνησης των ορίων και της ανατροπής που χαρακτήριζε τη δουλειά της.





Η έκθεση τώρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις δημιουργικές συμπράξεις, παρουσιάζοντας ενδύματα δίπλα σε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας, ώστε να αναδειχθεί το καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παράλληλα, το V&A υπόσχεται νέα ερευνητικά ευρήματα που ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο η σχεδιάστρια αντιλαμβανόταν τη μόδα ως μορφή τέχνης.

Η θεατρικότητα των σχεδίων της την οδήγησε και στον κόσμο του θεάματος. Δημιούργησε κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο ενώ χαρακτηριστική παραμένει η συνεργασία της με τη Mae West. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκε και το άρωμα Shocking, με το εμβληματικό μπουκάλι σε σχήμα γυναικείου κορσέ, ένα ακόμα παράδειγμα της ικανότητάς της να συνδυάζει τέχνη, μόδα και εμπορική καινοτομία.



