Είναι ή δεν είναι η καλύτερη στιγμή του φετινού Met Gala;

Το Met Gala, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα events της παγκόσμιας μόδας, συγκεντρώνοντας σχεδιαστές, celebrities και καλλιτέχνες σε ένα θεματικό red carpet που συχνά ξεπερνά τα όρια της δημιουργικότητας και αγγίζει την τέχνη.

Η έκθεση για τη φετινή χρονιά έχει τον τίτλο «Costume Art» και αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα. Μέσα από δημιουργίες που καλύπτουν χρόνια ιστορίας, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει πώς το ρούχο λειτουργεί και ως μορφή έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμού, έτσι και το dress code της μεγαλύτερης fashion βραδιάς, βασίστηκε στη φράση «Fashion is Art» και, με απλά λόγια, οι καλεσμένοι μέσα από τις εμφανίσεις τους ερμήνευσαν τη μόδα ως μορφή τέχνης.



Μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων ξεχώρισαν η Μπιγιονσέ, η Μαντόνα και οι αγνώριστοι Bad Bunny και Χέιντι Κλουμ ωστόσο δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Πορτ Ζακεμούς και τη γιαγιά του.

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς πήγε στο Met Gala με τη γιαγιά του και έχουμε την πιο cute στιγμή της βραδιάς

O Σιμόν Πορτ Ζακεμούς έκανε μία από τις πιο τρυφερές εμφανίσεις στο φετινό Met Gala, επιλέγοντας να περπατήσει στο κόκκινο χαλί μαζί με τη γιαγιά του, Λιλίν Ζακεμούς. Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» ως ένα από τα πιο αυθεντικά και συγκινητικά δίδυμα της βραδιάς.

Για την περίσταση, o σχεδιαστής και η μούσα του εμφανίστηκαν ντυμένοι στα λευκά, μια επιλογή που όπως τόνισε ο ίδιος ο σχεδιαστής, παρέπεμπε σε «καθαρό καμβά». Μάλιστα, η έμπνευση πίσω από τις δημιουργίες που φόρεσαν ήταν η καθαρότητα και η αγνότητα των γλυπτών του Αλμπέρντο Τζιακομέτι.

«Έφερα τη γιαγιά μου στο Met Gala απόψε. Ήθελα να νιώθουμε σαν λευκός καμβάς, αγνός και ελαφρύς, σαν γύψινο γλυπτό του Alberto Giacometti, σε λευκή οργάντζα. Φέτος (η γιαγιά) γίνεται 80 ετών και είναι η πρώτη φορά που φεύγει από την Ευρώπη, η πρώτη της μεγάλη πτήση...Τι νύχτα» έγραψε στη δημοσίευσή του.

Η γιαγιά του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς να σου θυμίσουμε πως τον Ιανουάριο έγινε και επισήμως η πρώτη brand ambassador στην ιστορία του οίκου Jacquemus. Η Λιλίν Ζακεμούς είναι εδώ και χρόνια η κρυφή δύναμη πίσω από το brand του.