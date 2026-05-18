H Πάρις Χίλτον αγνώριστη με καστανά μαλλιά – Η επιστροφή στη πασαρέλα

Είναι αυτή η Πάρις Χίλτον που θέλουμε;

Η Πάρις Χίλτον έκανε το comeback της στην πασαρέλα και, άκρως ανανεωμένη, εντυπωσίασε θαυμαστές και μη με την εμφάνισή της.

Μακριά από την ultra glamorous εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί εδώ και δεκαετίες, η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην πασαρέλα του οίκου Gucci στην καρδιά του μανχάταν, σχεδόν σαν μια άλλη. Με καστανά μαλλιά, αυστηρό βλέμμα και ένα έντονο κίτρινο printed φόρεμα, ενσάρκωσε μια πιο «σκοτεινή» και κυρίως πιο ώριμη εκδοχή της pop persona της, απόλυτα εναρμονισμένη με το σύμπαν του Demna.

Η εμφάνιση της Πάρις Χίλτον τίμησε τον Demna, ο οποίος παρουσίασε την Cruise 2027 συλλογή του οίκου Gucci, με το show του να μην μοιάζει σε καμία περίπτωση κλασική επίδειξη μόδας.

Με τεράστιες φωτεινές οθόνες, σειρήνες και κορναρίσματα, ο σχεδιαστής επέλεξε να αφήσει την τελειότητα στην άκρη ενώ η παρουσία της Πάρις Χίλτον λειτούργησε σαν μέρος της αφήγησης του ίδιου του show, μια αναφορά στη celebrity κουλτούρα των '00s, φιλτραρισμένη όμως μέσα από τη σημερινή αισθητική του Gucci.

Ο Demna χρησιμοποίησε την Πάρις Χίλτον όχι μόνο ως fashion icon αλλά και ως πολιτισμικό σύμβολο μιας εποχής που συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα και την pop κουλτούρα μέχρι σήμερα.

