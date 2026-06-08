Tony Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο μπλε χαλί των βραβείων

Δείτε τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Τα Tony Awards αποτελούν τη σημαντικότερη βραδιά για το αμερικανικό θέατρο, τιμώντας κάθε χρόνο τις κορυφαίες παραγωγές και τις πιο αξιόλογες ερμηνείες της σεζόν στο Broadway εκτός όμως από τις βραβεύσεις και τις συγκινητικές στιγμές επί σκηνής, η λαμπερή διοργάνωση αποτελεί και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion events της χρονιάς.

Η 79η τελετή απονομής των Tony Awards πραγματοποιήθηκε στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Όπως κάθε χρόνο, οι celebrities κέρδισαν την προσοχή των φωτογράφων, με τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες και τα κομψά φορέματα να κλέβουν την παράσταση πριν ακόμη ξεκινήσει η απονομή. Το φετινό κόκκινο χαλί κινήθηκε ανάμεσα στον μινιμαλισμό και το διαχρονικό glamour με αρκετές σταρ να επιλέγουν καθαρές γραμμές, μεταλλικές αποχρώσεις και διακριτική λάμψη, ενώ άλλες επένδυσαν σε πιο θεατρικές δημιουργίες με όγκο και ιδιαίτερες υφές.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνες που κατάφεραν να ισορροπήσουν ιδανικά ανάμεσα στη μόδα και τη θεατρικότητα, όπως το φόρεμα της Danielle Brook, μια λαμπερή δημιουργία από Wiederhoeft SS26 RTW.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις πιο κομψές εμφανίσεις των Tony Awards 2026

Danielle Brooks με Wiederhoeft SS26 RTW

Queen Latifah με Naeem Khan FW17 RTW

Rachel Zegler με custom Michael Kors Collection

Rose Byrne με Prada

Luke Evans με Balenciaga

Ayesha Curry με Monse RE27

Law Roach με Louis Vuitton

Ella Beatty με Gucci by Tom Ford FW96

Ariana DeBose με Fforme

Carrie Coon με Altuzarra FW26 RTW