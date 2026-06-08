Ο οίκος Carven επιβεβαίωσε ότι ο Kai Nesselrath θα είναι ο νέος design director

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον γαλλικό οίκο Carven, ο οποίος όπως αναφέρεται στο WWD, ανακοίνωσε επίσημα τον διορισμό του Kai Raffael Nesselrath ως ο νέος design director

Η είδηση πως ο Kai Raffael Nesselrat αναλαμβάνει ως ως ο νέος design director του οίκου έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες των τελευταίων μηνών γύρω από τη δημιουργική αναδιάρθρωση του ιστορικού οίκου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική αναγέννησής του.

Ο Ιταλικής καταγωγής σχεδιαστής, με γερμανικές ρίζες, αναλαμβάνει τα ηνία του δημιουργικού τμήματος μετά από σχεδόν μία δεκαετία στον Saint Laurent, όπου εξελίχθηκε σε head designer των γυναικείων συλλογών. Το ντεμπούτο του για τον οίκο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, το φθινόπωρο του 2026, με επίδειξη πασαρέλας που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας.

Ποιος είναι ο Kai Nesselrath

Απόφοιτος του Polimoda, με σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης και εξειδικευμένα μαθήματα στο Central Saint Martins του Λονδίνου, ο Nesselrath ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία με μια σύντομη θητεία στη Chanel. Το 2016 εντάχθηκε στον Saint Laurent, όπου εργάστηκε στενά στην ανάπτυξη των γυναικείων συλλογών και ανέβηκε σταδιακά τα σκαλιά της δημιουργικής ιεραρχίας.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Carven, Shawna Tao, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη νέα συνεργασία, τονίζοντας ότι η ματιά μιας νέας γενιάς δημιουργών είναι πιο σημαντική από ποτέ στη σημερινή εποχή.

Από την πλευρά του, ο Nesselrath, όπως αναφέρεται στο WWD, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι προσεγγίζει τον νέο του ρόλο με αισιοδοξία, επισημαίνοντας πως τον εμπνέουν τα ρούχα, οι χώροι και οι συζητήσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να «αναπνέουν».

Αξίζει να αναφέρουμε τέλος πως ο οίκος Carven ξεκίνησε την ιστορία του το 1945, όταν η Marie-Louise Carven-Grog, γνωστή ως Madame Carven, ίδρυσε τον οίκο στο Παρίσι. Σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δημιουργοί ήταν ελάχιστες στον χώρο της υψηλής ραπτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει δίπλα σε ονόματα όπως η Elsa Schiaparelli και η Gabrielle Chanel.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Carven πέρασε από διαφορετικές διοικήσεις και δημιουργικές κατευθύνσεις, φιλοξενώντας σημαντικά ονόματα στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Μεταξύ αυτών ήταν ο Guillaume Henry, ο οποίος συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της εικόνας του brand, ενώ ακολούθησαν οι Alexis Martial, Adrien Caillaudaud, Barnabé Hardy και Serge Ruffieux.