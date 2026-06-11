Έχει φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο του περιοδικού 15 φορές και τώρα επέστρεψε μετά από απουσία σχεδόν δύο δεκαετιών.

Το όνομα της Ζιζέλ Μπούντχεν είναι ευρέως γνωστό. Το supermodel που μονοπώλησε το ενδιαφέρον κοινού, πρακτορείων, περιοδικών και οίκων μόδας έχει γίνει γνωστή για το απαράμιλλο στιλ της, τη φινέτσα αλλά και το σεξαπίλ της, κάτι που όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη του περιοδικού W δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις της.

Τώρα, μετά από 19 χρόνια, με το τελευταίο της εξώφυλλο στο περιοδικό W να είναι για το τεύχος του Ιουλίου του 2007, το 45χρονο μοντέλο πρωταγωνίστησε στο τρίτο ειδικό καλοκαιρινό τεύχος, σηματοδοτώντας την 15η φορά φωτογραφίζεται για το περιοδικό.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν φωτογραφίζεται ξανά για το εξώφυλλο του περιοδικού W, μετά από 19 χρόνια

Φωτογραφημένη από τον Karim Sadli και σε styling του Brian Molloy, η Ζιζέλ φόρεσε Celine του Michael Rider και φυσικά έδωσε και μια μοναδική συνέντευξη στην οποία αποκάλυψε πτυχές της καριέρας της αλλά και ιστορίες πίσω από τα πολλά εξώφυλλα του W στα οποία πρωταγωνιστούσε από το '99 έως το 2007.

Φωτογραφία: Wmagazine

«Ο Ralph Lauren ήταν ένας από τους πρώτους σχεδιαστές που με έκλεισαν για καμπάνιες όταν ήμουν ακόμα πολύ νέα. Ήταν ένας κύριος και οικογενειάρχης και πάντα μου φερόταν με ζεστασιά και σεβασμό. Αυτό δεν πρέπει να ξεχάσετε. Μου αρέσει που η φωτογράφιση για το τεύχος του Οκτώβριου 2001 ήταν δυναμική και σέξι, αλλά ταυτόχρονα αβίαστη. Μερικές φορές οι πιο δυνατές φωτογραφίες είναι και οι λιγότερο περίπλοκες».

Τέλος, σε ό,τι αφορά το σεξαπίλ της η απάντηση ήταν, «η αυτοπεποίθηση και η υγεία μπορούν φυσικά να εκληφθούν ως αισθησιασμός, αλλά για 'μένα δεν είχε ποτέ να κάνει με την προσπάθεια προβολής μιας εικόνας - απλώς ήμουν ο εαυτός μου. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να με συνδέουν με την “επιστροφή του σέξι μοντέλου”, τα πράγματα συνέβησαν γρήγορα. Η απόρριψη με δίδαξε ανθεκτικότητα και να μην βασίζω την αυτοεκτίμησή μου στις γνώμες των άλλων. Μια μέρα έκανα συνεχώς κάστινγκ και άκουγα “όχι” ξανά και ξανά, και ξαφνικά δούλευα ασταμάτητα».

Δείτε τις φωτογραφίες του εξωφύλλου παρακάτω



