Οι περισσότεροι βάζουμε τα ρούχα στο πλυντήριο χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη θερμοκρασία πλύσης ωστόσο, η επιλογή των σωστών βαθμών μπορεί να κάνει τη διαφορά, τόσο στην καθαριότητα των ρούχων όσο και στη διάρκεια ζωής τους.

Η σωστή θερμοκρασία δε βοηθά μόνο να βγαίνουν τα ρούχα πιο καθαρά, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση των χρωμάτων και των υφασμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με λίγη προσοχή στις ρυθμίσεις του πλυντηρίου, μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια και να προστατεύσεις την αγαπημένη σου γκαρνταρόμπα.

Άλλωστε, η λανθασμένη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα, συρρίκνωση ή ακόμα και φθορά στα υφάσματα για αυτό και έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω τις σωστές θερμοκρασίες για να πλένεις τα ρούχα σου και αν παρατείνεις τη διάρκεια της ζωής τους.

Μήπως τόσα χρόνια πλένεις λάθος τα ρούχα σου; Ο λόγος που φθείρονται και καταστρέφονται στο άψε σβήσε

20°C

Ιδανική για μεταξωτά και ευαίσθητα υφάσματα.

Κατάλληλη για όσα χρειάζονται απλώς φρεσκάρισμα.

Συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Δεν ενδείκνυται για δύσκολους λεκέδες.

30°C

Κατάλληλη για χρωματιστά και υφάσματα που ξεθωριάζουν εύκολα.

Βοηθά στην προστασία των ινών και αποτρέπει το μάζεμα.

Ιδανική για μπλούζες, φορέματα, τζιν και αθλητικά κομμάτια.

Συνδυάζει αποτελεσματικό καθαρισμό και οικονομία.

40°C

Ιδανική για βαμβακερά και καθημερινά κομμάτια.

Καθαρίζει αποτελεσματικά τους συνηθισμένους λεκέδες.

Κατάλληλη για πουκάμισα, παντελόνια και παιδικά.

Προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε μέτρια λερωμένα.

60°C

Συνιστάται για πετσέτες, σεντόνια και εσώρουχα.

Βοηθά στην εξάλειψη βακτηρίων και μικροβίων.

Αποτελεσματική σε πιο επίμονους λεκέδες.

Καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο όταν το επιτρέπει η ετικέτα του ρούχου.

90°C

Κατάλληλη για λευκά βαμβακερά με έντονους λεκέδες.

Χρησιμοποιείται συχνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πλυντηρίου.

Μπορεί να προκαλέσει φθορά ή συρρίκνωση σε πολλά υφάσματα.

Δεν συνιστάται για συχνή χρήση.



Χρήσιμες έξτρα συμβουλές πριν ξεκινήσεις το πλύσιμο