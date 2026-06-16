Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Fendi, αφιερωμένη στη θρυλική Baguette bag.

Η επιλογή της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φυσικά δεν είναι καθόλοτ τυχαία καθώς η ηθοποιός συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή της Baguette τσάντας σε pop culture φαινόμενο μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City».

Μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της σειράς ήταν όταν η Κάρι διόρθωσε έναν ληστή που αποκάλεσε το αγαπημένο της αξεσουάρ «τσάντα», τονίζοντας πως πρόκειται για μια Baguette. Η σκηνή αυτή πέρασε στην ιστορία της τηλεόρασης και βοήθησε να γίνει η τσάντα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ όλων των εποχών.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε πως, η ιστορία της Baguette ξεκινά το '97, όταν η Silvia Venturini Fendi σχεδίασε την τσάντα εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο οι Γαλλίδες κρατούσαν τις μπαγκέτες τους κάτω από το χέρι. Από τότε, η Baguette εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα αξεσουάρ στην ιστορία της μόδας, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο κομμάτια να έχουν πωληθεί παγκοσμίως.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σαν μια σύγχρονη Κάρι Μπράντσο, παρουσιάζει τη νέα Baguette τσάντα του οίκου Fendi

Στη νέα καμπάνια της Fendi, όπως αναφέρεται και στο WWD, η ηθοποιός περιτριγυρίζεται από ένα εντυπωσιακό cast από προσωπικότητες του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, ανάμεσά τους η Jessica Alba, η Emma D’Arcy, η Sophie Thatcher, η Iris Law και η Tecla Insolia ενώ παράλληλα το brand επιστρατεύει και μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα της παγκόσμιας K-pop σκηνής, όπως τον Bang Chan των Stray Kids, τη Song Yuqi, τον Ren Meguro και τη Mina των Twice.

Τη φωτογράφιση υπογράφει η Bibi Borthwick και κάθε πρωταγωνιστής εμφανίζεται κρατώντας τη δική του διάσημη τσάντα, εκφράζοντας παράλληλα τη δική του προσωπική σύνδεση με αυτήν. Μέσα από σύντομα μηνύματα και προσωπικές δηλώσεις, η Baguette παρουσιάζεται ως κάτι περισσότερο από ένα αξεσουάρ και γίνεται σύμβολο ταυτότητας, της στάσης ζωής και της προσωπικής έκφρασης.

Η νέα καμπάνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την επιστροφή της Baguette στις ρίζες της. Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση της Maria Grazia Chiuri, το εμβληματικό σχέδιο επανέρχεται στη χαρακτηριστική του σιλουέτα και στις αυθεντικές γραμμές που το καθιέρωσαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90.