Dries Van Noten: Η αέρινη Men's SS 2027 συλλογή του, είναι γεμάτη χρώμα και ελευθερία

Ο οίκος Dries Van Noten αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της διεθνούς μόδας.

Ιδρύθηκε το '86 από τον Βέλγο σχεδιαστή Dries Van Noten, μέλος της θρυλικής ομάδας Antwerp Six, η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη μόδα.

Ο οίκος Dries Van Noten έγινε γνωστός για την καλλιτεχνική του προσέγγιση, τους απρόσμενους χρωματικούς συνδυασμούς, τα ιδιαίτερα prints και την ικανότητά του να παντρεύει την πολυτέλεια με τη φορεσιμότητα. Σήμερα, τη δημιουργική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Julian Klausner, ο οποίος συνεχίζει την αισθητική κληρονομιά του brand, προσθέτοντας τη δική του φρέσκια και σύγχρονη ματιά.

Για τη συλλογή Ανδρικής Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, την οποία παρουσίασε στα πλαίσια της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι, ο Klausner άντλησε έμπνευση από το ποίημα L'Après-midi d'un Faune του Stéphane Mallarmé, ένα έργο που αφηγείται την ιστορία ενός μυθικού πλάσματος, μισού ανθρώπου και μισού ζώου, που ξυπνά έπειτα από έναν απογευματινό ύπνο μέσα στο δάσος και αδυνατεί να ξεχωρίσει αν όσα έζησε ήταν πραγματικότητα ή όνειρο. Αυτή η αίσθηση ονειρικής σύγχυσης και η επιλογή της φαντασίας αντί της πραγματικότητας αποτέλεσαν τη βασική έμπνευση της συλλογής.

«Σαν ένα όνειρο που εξαφανίζεται μόλις ξυπνήσω, ελπίζω όλα να είναι χαλαρά, ντελικάτα, εύκολα να τα αφαιρέσω, έτοιμα να πετάξει μακριά. Ένας φόρος τιμής στην απλή ομορφιά μιας ανάπαυσης στη φύση» γρέφει χαρακτηριστικά σε λεζάντα του post του οίκου

Η συλλογή έμοιαζε περισσότερο με μια καλλιτεχνική αφήγηση παρά με μια συμβατική επίδειξη μόδας. Τα ρούχα κινούνταν ανάλαφρα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάθε look ήταν μέρος ενός ονείρου.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν περισσότερο ήταν η χρωματική παλέτα. Ο Julian Klausner απέδειξε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη σχέση του με το χρώμα. Οι αποχρώσεις του ροδακινί, του μπεζ και της άμμου έδιναν τη θέση τους σε θερμά χρώματα, εμπνευσμένα από τα μπαχαρικά, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονταν αποχρώσεις που θύμιζαν δύση και ανατολή του ήλιου, βαθιά μπλε του νερού και πλούσιο πράσινο του δάσους.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα υλικά. Ανάλαφρα μεταξωτά υφάσματα, βισκόζη, σιφόν, λεπτές πλέξεις και τεχνικά νάιλον δημιούργησαν ρούχα που κινούνταν φυσικά με κάθε βήμα.

Dries Van Noten: Η αέρινη Men's SS 2027 συλλογή του, είναι γεμάτη χρώμα και ελευθερία

Τα cargo παντελόνια απέκτησαν μια πιο εκλεπτυσμένη και ανάλαφρη εκδοχή ενώ τα ελαφριά parkas, τα κοντά σορτς από σατέν υφές και τα διάφανα πλεκτά πρόσθεσαν μια μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα ρομαντική διάσταση στη συλλογή.

Παράλληλα, η συλλογή κινήθηκε πέρα από τα στερεότυπα της ανδρικής ένδυσης. Ο Klausner δεν δίστασε να ενσωματώσει στοιχεία που παραπέμπουν στη λεπτότητα και την αισθησιακή αισθητική, δημιουργώντας σύνολα που ισορροπούσαν ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, αποδεικνύοντας πως ο οίκος παραμένει ένας από τους πιο δημιουργικούς και καλλιτεχνικούς οίκους μόδας.