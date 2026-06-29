Ο οίκος Celine έκλεισε δυναμικά την Εβδομάδα Μόδας Ανδρικών Συλλογών του Παρισιού, παρουσιάζοντας τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με το show να σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον δημιουργικό διευθυντή Μάικλ Ράιντερ, ο οποίος συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα δημιουργική ταυτότητα του γαλλικού οίκου.

Μέσα από μια συλλογή που ισορρόπησε ανάμεσα στην αυστηρότητα και τη ρομαντική διάθεση, ο σχεδιαστής πρότεινε μια σύγχρονη ανδρική γκαρνταρόμπα που απομακρύνεται από τους αυστηρούς κανόνες και αγκαλιάζει την προσωπική έκφραση.

Η νέα συλλογή του οίκου Celine ήταν γεμάτη αντιθέσεις με τον Μάικλ Ράιντερ να μην προσπαθεί να ορίσει έναν συγκεκριμένο τύπο άνδρα, αλλά να παρουσιάζει διαφορετικές προσωπικότητες που συνυπάρχουν. Κάθε εμφάνιση διέθετε τον δικό της χαρακτήρα, χωρίς όμως να χάνεται η συνοχή της συλλογής. Το αποτέλεσμα ήταν μια πρόταση που συνδύαζε την πολυτέλεια με τη φυσικότητα, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη κομψότητα μπορεί να εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Όσο για το σκηνικό του show, ήταν ένας λιτός λευκός χώρος με μεταλλικές κατασκευές, παγκάκια και ουδέτερους τόνους, ένας χώρος που λειτούργησε ως το ιδανικό φόντο για να αναδειχθούν τα ρούχα χωρίς αντιπερισπασμούς.

Celine Men's SS 2027: Το φινάλε της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας του Παρισιού ήταν μια ωδή στην προσωπική έκφραση

Στην πασαρέλα κυριάρχησαν οι καθαρές γραμμές, οι χαλαρές αλλά προσεγμένες σιλουέτες και το διακριτικό tailoring. Ξεχώρισαν τα cocoon παλτό με αναφορές στη βικτωριανή αισθητική, τα ελαφριά πουκάμισα με ιδιαίτερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και τα παντελόνια σε ίσιες, καμπάνα αλλά και πιο χαλαρές γραμμές. Ο σχεδιαστής έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις μικρές διαφοροποιήσεις των πατρόν, μετακινώντας τσέπες, αλλάζοντας τις αναλογίες ή κονταίνοντας διακριτικά τα μήκη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε οικείο αλλά ταυτόχρονα ανανεωμένο.

Σε ό,τι αφορά τη χρωματική παλέτα, ο σχεδιαστής κινήθηκε ανάμεσα στο μαύρο και το λευκό, με φυσικούς τόνους του καμηλό, του μπεζ και του butter yellow, ενώ δεν έλειψαν και οι έντονες πινελιές αποχρώσεων μεταξύ άλλων κόκκινου και πράσινου που έδιναν ζωντάνια στις εμφανίσεις.

Και τα αξεσουάρ είχαν το δικό τους moment, τα οποία ολοκλήρωναν διακριτικά κάθε σύνολο. Χάντρινες αλυσίδες, ξύλινα κολιέ, κοσμήματα, πολύχρωμες ζώνες και μεταξωτά μαντήλια πρόσθεσαν μια ανεπιτήδευτη μποέμ αισθητική, ενώ τα παπούτσια, εκτός από τις χαρακτηριστικές μπαλαρίνες με κορδόνια, που αποτελούν πλέον στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας του Μάικλ Ράιντερ, πήραν τη μορφή εξαιρετικά λεπτών slipper shoes, φθαρμένων sneakers με vintage αισθητική, σανδαλιών σε γήινες αποχρώσεις αλλά και δίχρωμων monk strap παπουτσιών. Τέλος, η συνεργασία με τη Reebok δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς δημιούργησε μια νέα εκδοχή του ιστορικού μοντέλου Freestyle της δεκαετίας του '80.