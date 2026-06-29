Μακριά από τα κλασικές και συνηθισμένες επιδείξεις μόδας, ο Σιμόν Πόρτε Ζακεμούς επέλεξε ένα μαγικό spot για να παρουσιάσει τη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του ομώνυμου οίκου.

Το fashion show του οίκου Jacquemus πραγματοποιήθηκε στο L'Île-Rousse της Κορσικής, με φόντο τον ιστορικό Φάρο της Pietra και τα νερά της Μεσογείου, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο σε μια εντυπωσιακή πασαρέλα. Η συλλογή, με τίτλο «Le Bonheur», «Η Ευτυχία», αποτέλεσε έναν ύμνο στο καλοκαίρι, τη φύση και τη χαρά που κρύβεται στις πιο απλές στιγμές. Ο Σιμόν Πόρτε Ζακεμούς, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις θεαματικές επιδείξεις μόδας σε απρόσμενες τοποθεσίες, επέλεξε αυτή τη φορά ένα σκηνικό που αποτύπωνε απόλυτα τη φιλοσοφία της συλλογής του.

Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τα μοντέλα να περπατούν κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί στον φάρο, με τον θαλασσινό αέρα και το φως του ήλιου να γίνονται μέρος της εμπειρίας. Παράλληλα, ο οίκος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Δήμο του L'Île-Rousse για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Φάρου της Pietra, συνδέοντας τη μόδα με την προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Σιμόν Πόρτε Ζακεμούς μάς ταξίδεψε στην Κορσική για μια συλλογή αφιερωμένη στην απλότητα και την ευτυχία



Η συλλογή «Le Bonheur» γεννήθηκε από την ιδέα ενός καλοκαιριού που κυλά έξω από τους τέσσερις τοίχους, μέσα στη φύση, κάτω από τον ήλιο και δίπλα από τη θάλασσα. Ο ίδιος ο σχεδιαστής περιέγραψε τη δημιουργική του έμπνευση ως μια ωδή στα χρώματα, στο φως και στις μικρές στιγμές που γεννούν το αίσθημα της ευτυχίας. Αυτή η ανεπιτήδευτη αισιοδοξία αποτυπώθηκε σε κάθε εμφάνιση της συλλογής.

«Φαντάστηκα αυτή τη συλλογή σαν το ίδιο το καλοκαίρι. Ο ήλιος, τα χρώματα, η ομορφιά των απλών πραγμάτων, η αίσθηση της ελαφρότητας. Για μένα, αυτή είναι η ευτυχία... η καλοσύνη.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Simon Porte Jacquemus.



Στην πασαρέλα είδαμε τις χαρακτηριστικές σιλουέτες του οίκου να επιστρέφουν μέσα από μια πιο ώριμη και εκλεπτυσμένη ματιά. Οι όγκοι παρέμειναν γλυπτικοί αλλά ταυτόχρονα ανάλαφροι ενώ οι καθαρές γραμμές συνδυάστηκαν με παιχνιδιάρικες αναλογίες και διακριτικές σχεδιαστικές εκπλήξεις. Επιπλέον, athleisure λεπτομέρειες συνδυάστηκαν με την υψηλή ραπτική, με τα basic tank tops να αποκτούν νέα διάσταση μέσα από δερμάτινες εκδοχές εξαιρετικά λεπτής κατασκευής, επεξεργασμένο κρεπ ύφασμα και λεπτομέρειες από οργάντζα που δημιουργούσαν κίνηση και ανάλαφρη υφή.

Όσο για τη χρωματική παλέτα, θύμιζε καλοκαιρινό πίνακα ζωγραφικής. Παστέλ αποχρώσεις συνδυάζονταν με ζωηρές πινελιές έντονου κίτρινου, πράσινου, πορτοκαλί και τιρκουάζ, δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις που έδιναν ζωντάνια στη συλλογή.

Με τη συλλογή «Le Bonheur», ο Simon Porte Jacquemus επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η μεγαλύτερη δύναμη του brand βρίσκεται στην ικανότητά του να μετατρέπει τα πιο απλά συναισθήματα σε εικόνες υψηλής αισθητικής.