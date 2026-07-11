Η Κάιλι Τζένερ επανέρχεται με «σχεδόν ανύπαρκτα» μπικίνι: Το δεύτερο Frankies Bikinis x Khy capsule αφιερωμένο στην έκθεση του σώματος

Το νέο Frankies Bikinis x Khy capsule είναι γεμάτο με μικροσκοπικά μπικίνι εμπνευσμένα από το Λος Άντζελες και τη vintage αισθητική.

Η Κάιλι Τζένερ επιστρέφει στο απόλυτα «φυσικό» της περιβάλλον: στα μπικίνι και στην αισθητική του θεάματος. Η νέα συνεργασία της με το αγαπημένο της swimwear brand Frankies Bikinis, στο πλαίσιο της σειράς ένδυσης Khy, σηματοδοτεί ένα ακόμη capsule που εστιάζει στην υπερ–σεξουαλική, σχεδόν μινιμαλιστική πλευρά του beachwear. Η δεύτερη αυτή σύμπραξη Frankies Bikinis x Khy έρχεται ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, επενδύοντας στη φαντασίωση του high summer και στην «τέχνη του να σε βλέπουν».

Η συνεργασία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου, παρουσιάστηκε μέσω τριών teaser βίντεο στο Instagram, τα οποία λειτουργούν σαν μικρές ταινίες–φόρο τιμής στο Λος Άντζελες. Κάθε βίντεο συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική φράση: «fever dream», «someone is always watching in this city» και «a collection about the art of being seen and the moments in between. dreamt up together». Οι λεζάντες οικοδομούν ένα αφήγημα όπου η πόλη, το βλέμμα και η έκθεση του σώματος συνδέονται άμεσα με την επιτελεστικότητα της ίδιας της μόδας.

IG @khy

Στα βίντεο πρωταγωνιστούν η Κάιλι Τζένερ και η ιδρύτρια της Frankies Bikinis, Φραντσέσκα Αιέλο, φορώντας δείγματα από τη νέα συλλογή: μπικίνι σχεδόν ανύπαρκτα, με έμφαση στις υφές, στα υλικά και στα χρώματα που λειτουργούν τόσο ως fashion statement όσο και ως προέκταση της pop περσόνας της Τζένερ. Μιλώντας στο Elle, η Αιέλο εξήγησε πως η έμπνευση προέρχεται «από την αγάπη για την πατρίδα μας, το Λος Άντζελες», προσθέτοντας ότι οι δυο τους ξεσκόνισαν τις προσωπικές τους γκαρνταρόμπες αναζητώντας vintage κομμάτια που να είναι «τόσο μοναδικά και σέξι όσο η πόλη η ίδια», αλλά και να συνδέονται αισθητικά με την πρώτη τους συνεργασία.

Η αισθητική του capsule κινείται σταθερά στο όριο ανάμεσα στη νοσταλγία και την υπερ–λαμπερή εικόνα του σύγχρονου Instagram. Σε ένα από τα teaser, η Τζένερ φοράει μαύρο μπικίνι σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει με δέρμα, συνδυασμένο με μεταλλικές, ασημί γόβες στιλέτο, ενώ η Αιέλο επιλέγει underwire top στην ίδια «ψευδο–δερμάτινη» υφή. Το συγκεκριμένο look, με σαφή αναφορά σε fetish στοιχεία, μεταφέρει τη γλώσσα του clubwear στο περιβάλλον της πισίνας.

Σε άλλο βίντεο, οι δύο σχεδιάστριες εμφανίζονται συντονισμένες σε Barbie pink lamé μπικίνι, μια απόχρωση που συνομιλεί ευθέως με τη feel–good, υπερ–θηλυκή αισθητική τύπου Elle Woods. Η λαμπερή, σχεδόν μεταλλική εκδοχή του ροζ λειτουργεί ως pop φιλτράρισμα της κλασικής «Barbie» φαντασίωσης, επανασυνδέοντάς την με τη σημερινή κουλτούρα των influencer.

Η Κάιλι συνέχισε το teasing της συλλογής και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου ποζάρει ξαπλωμένη σε φουσκωτό στρώμα πισίνας, φορώντας μπλε snakeskin μπικίνι από το νέο capsule. «Round two με τη @francescaaiello και, κάπως, ακόμη πιο ονειρικό αυτή τη φορά», έγραψε.

Χωρίς να το δηλώνει ευθέως, η Τζένερ είχε αρχίσει να προϊδεάζει το κοινό για τη συνεργασία ήδη από το ταξίδι της στις νήσους Turks and Caicos. Εκεί εμφανίστηκε με ροζ snakeskin μπικίνι που, όπως όλα δείχνουν, λειτούργησε ως άτυπο sneak peek του Frankies Bikinis x Khy «round two». Στη συνέχεια, μέσω Instagram Stories, αναδημοσίευσε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις με μπικίνι – ένα camo string, ένα underwire faux leather και ένα silver lamé δύο κομμάτια – που σήμερα διαβάζονται ως προσεκτικά δομημένα teasers για τη νέα συλλογή.

IG @khy

Η πρώτη κοινή συλλογή Frankies Bikinis x Khy είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2025, εμπνευσμένη από vintage lingerie, και εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα. Το νέο capsule φαίνεται να συνεχίζει τη λογική του «σώμα ως κεντρικό αντικείμενο», αυτή τη φορά όμως με ακόμη πιο έντονη έμφαση στο να είναι κάποια «σε κοινή θέα». Η ίδια η tagline της συλλογής μιλά για «την τέχνη του να σε βλέπουν» και «τις στιγμές ανάμεσα», αξιοποιώντας τη γλώσσα του voyeurism και της διαρκούς παρακολούθησης που χαρακτηρίζει πόλεις όπως το Λος Άντζελες.

Σε επίπεδο μόδας, η συνεργασία ενισχύει τη θέση της Κάιλι Τζένερ ως επιχειρηματία που κινείται με άνεση ανάμεσα στα beauty brands και το apparel, χρησιμοποιώντας το προσωπικό της στιλ ως πλατφόρμα λανσαρίσματος. Ταυτόχρονα, για τη Frankies Bikinis, η σύμπραξη με την Khy λειτουργεί ως επιβεβαίωση της κυριαρχίας της στο πεδίο του «insta–ready» swimwear, όπου το μπικίνι είναι λιγότερο πρακτικό κομμάτι για κολύμπι και περισσότερο εργαλείο για παραγωγή περιεχομένου.

Το νέο Frankies Bikinis x Khy capsule επιβεβαιώνει ότι, στην εποχή της εικόνας, τα μπικίνι δεν είναι ποτέ απλώς ρούχα. Αποτελούν κώδικες ταυτότητας, προέκταση της πόλης που τα εμπνέει και μέρος μιας συνεχούς performance ορατότητας. Και η Κάιλι Τζένερ δείχνει για ακόμη μία φορά να γνωρίζει πολύ καλά πώς να σκηνοθετεί αυτή την performance – από το πρώτο teaser μέχρι την τελευταία λάμψη του lamé στην επιφάνεια της πισίνας.