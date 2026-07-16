Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μία σπάνια οικογενειακή δημόσια εμφάνιση, στην επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Σαρλίζ Θερόν, η οποία συμμετέχει στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, συνοδεύτηκε από τις κόρες της, χαρίζοντας στους φωτογράφους ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο, αφου επιλέγει συνήθως να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εμφάνιση της με τα παιδιά της προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων, καθώς η 14χρονη Τζάκσον και η 12χρονη Όγουστ, σπάνια συνοδεύουν τη μητέρα τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Η Σαρλίζ Θερόν σε μία σπάνια εμφάνιση με την 14χρονη κόρη της, Τζάκσον

Σε ό,τι αφορά το στιλ, ο φωτογραφικό φακός απαθανάτισε την ηθοποιό με την 14χρονη κόρη της, Τζάκσον, και οι στιλιστικές τους επιλογές δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε φορώντας ένα λευκό μίνι φόρεμα του οίκου Dior, δημιουργία υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Τζόναθαν Άντερσον, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή ντραπέ λεπτομέρεια στη μέση, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ασημί πέδιλα, χρυσό choker και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Η Τζάκσον από την άλλη επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα με balloon μίνι φούστα το οποίο συνδύασε με Doc Martens και ψηλές λευκές κάλτσες προσθέτοντας μια πιο νεανική και εναλλακτική πινελιά στο συνολικό οικογενειακό styling.

Δείτε την εμφάνιση μητέρα και κόρης

Η Τζάκσον Θερόν είναι το πρώτο παιδί που υιοθέτησε η Σαρλίζ Θερόν το 2012, ενώ τρία χρόνια αργότερα η οικογένεια μεγάλωσε με την υιοθεσία της Όγουστ. Η ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η υιοθεσία αποτελούσε για εκείνη συνειδητή επιλογή και ότι επιθυμούσε να δημιουργήσει την οικογένειά της με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και πριν αποκτήσει παιδιά.

Το 2019 η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε δημόσια ότι η Τζάκσον είναι τρανς κορίτσι. Όπως είχε εξηγήσει, όταν η κόρη της ήταν περίπου τριών ετών της είπε ξεκάθαρα πως δεν είναι αγόρι και, από εκείνη τη στιγμή, η ηθοποιός φρόντισε να σεβαστεί πλήρως την ταυτότητά της, τονίζοντας ότι δική της ευθύνη ως μητέρα είναι να αγαπά, να προστατεύει και να στηρίζει τα παιδιά της.

Η βραβευμένη ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της αυτοπεποίθησης, της ισότητας και της αποδοχής, αξίες που επιδιώκει να μεταδώσει και στις δύο κόρες της. Έχοντας μεγαλώσει στη Νότια Αφρική, έχει εξηγήσει ότι θέλει τα παιδιά της να γνωρίζουν την καταγωγή τους, να είναι περήφανα για την ταυτότητά τους και να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον όπου θα αισθάνονται ασφαλή να εκφράζουν τον πραγματικό τους εαυτό.