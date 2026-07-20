Μουντιάλ 2026: Μπορεί η Ισπανία να κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελο, η Μαντόνα και η Σακίρα όμως χάρισαν iconic fashion moments

Έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο Halftime Show του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Μουντιάλ 2026 δεν έγραψε ιστορία μονάχα κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού χρόνου, αλλά και κατά τη διάρκεια του μουσικού show. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, ο τελικός απέκτησε το δικό του Halftime Show, ακολουθώντας το παράδειγμα του Super Bowl μετατρέποντας το παγκόσμιο θέαμα σε ένα υπερθέαμα που συνδύαζε αθλητισμό, μουσική και φυσικά μόδα.

Στο MetLife Stadium, κατά τη διάρκεια του τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι BTS χάρισαν ένα εντυπωσιακό μουσικό και χορευτικό υπερθέαμα, ωστόσο, εκτός από τις ερμηνείες τους, η προσοχή μας στράφηκε και στις εμφανίσεις των δύο κορυφαίων pop idols, οι οποίες επέλεξαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Μουντιάλ 2026: Η εμφάνιση της βασίλισσα της pop, της Μαντόνα

Η Μαντόνα ήταν εκείνη που άνοιξε το πρώτο Halftime Show στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πραγματοποιώντας μία θεαματική είσοδο. Πιστή στο στιλ που την έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες, επέλεξε ένα custom look του οίκου Saint Laurent, κομμένο και ραμμένο αποκλειστικά για την εμφάνιση αυτή. Το styling της επιμελήθηκε ο B. Åkerlund, ένας από τους πιο στενούς και διαχρονικούς συνεργάτες της, διατηρώντας το χαρακτηριστικό DNA της καλλιτέχνιδας, δηλαδή lingerie αισθητική, έντονη λάμψη και έντονη θεατρικότητα με pop vibes.

Το εντυπωσιακό της σύνολο βασίστηκε σε σχέδιο από τη συλλογή Men's Spring/Summer 2025 του οίκου, το οποίο προσαρμόστηκε ειδικά για εκείνη. Φόρεσε ένα σατέν bomber jacket σε ροζ - λιλά απόχρωση, το οποίο άφησε ανοιχτό, αποκαλύπτοντας ένα μεταλλιζέ ασημί bra και έναν ροζ κορσέ που τόνιζε τη μέση της.

Το look ολοκληρωνόταν με μεταξωτό bloomer shorts, διχτυωτό καλσόν, μοβ ψηλές κάλτσες και τις χαρακτηριστικές metallic Danceteria μπότες του Saint Laurent, ένα σχέδιο εμπνευσμένο από το θρυλικό club όπου η Μαντόνα έκανε τα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη.

Τη λάμψη απογείωσαν τα κοσμήματα Swarovski, με φούξια κρύσταλλα από τη συλλογή Millenia, custom κολιέ και εντυπωσιακά σκουλαρίκια που αντανακλούσαν τα φώτα του σταδίου σε κάθε της κίνηση.

Η couture δημιουργία που φόρεσε η Σακίρα

Αν η Μαντόνα επέλεξε το glamour του Saint Laurent, η Σακίρα έφερε στη σκηνή τη ζωντάνια και την ενέργεια της Λατινικής Αμερικής.

Η Κολομβιανή pop star φόρεσε μία custom δημιουργία Roberto Cavalli, ειδικά σχεδιασμένη για την εμφάνισή της στο Halftime Show ενώ το styling υπέγραψε ο Nicolas Bru, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επιμελείται τις περισσότερες εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Το φόρεμα κινήθηκε σε έντονες αποχρώσεις του φούξια και του κίτρινου, με βαθύ ντεκολτέ και κορδόνια στο μπροστινό μέρος, ενώ τα μεγάλα cut-outs στα πλαϊνά ανέδειξαν τη σιλουέτα της. Η φούστα ήταν διακοσμημένη με πολύχρωμα φτερά σε ροζ και κίτρινες αποχρώσεις ενώ η cut out λεπτομέρεια χάριζε μια εντυπωσιακή κίνηση.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της εμφάνισής της ήταν επίσης πως εμφανίστηκε χωρίς παπούτσια, μία επιλογή που εξυπηρετούσε τόσο τη χορογραφία όσο και την ελευθερία κινήσεών της επάνω στη σκηνή.