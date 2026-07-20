Η πιο συγκινητική στιγμή του Μουντιάλ: Ο Λαμίν Γιαμάλ πανηγυρίζει αγκαλιά με τον 3χρονο αδερφό του τη νίκη της Ισπανίας

Η νίκη της Ισπανίας, μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα που έφτασε μέχρι την παράταση, προκάλεσε τους πανηγυρισμούς του Λαμίν Γιαμάλ, ενός από τα αστέρια του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 ήταν πολλά παραπάνω από ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Για λίγες ώρες, ολόκληρος ο πλανήτης είχε στραμμένο το βλέμμα του στο New York New Jersey Stadium, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδίκησαν το βαρύτερο τρόπαιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το υπερθέαμα συμπληρώθηκε από το εντυπωσιακό show που παρακολουθήσαμε στο ημίχρονο, που η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, το δημοφιλές κορεάτικο συγκρότημα BTS και φυσικά η βασίλισσα του Μουντιάλ, Σακίρα, τραγούδησαν ξεσηκώνοντας παρευρισκομένους και μη. Ωστόσο, μία από τις πιο δυνατές στιγμές τις βραδιάς ήρθε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα και είχε πρωταγωνιστές δύο αδέρφια.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο 19χρονος παίκτης της Ισπανικής ομάδας, κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τόσο για τις εκπληκτικές επιδόσεις του εντός του γηπέδου όσο και για την ιστορία που τον συνδέει με τον σπουδαίο Λιονέλ Μέσι: ήταν 2008, όταν ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής αγκάλιαζε τον Λαμίν Γιαμάλ για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο. Χθες το βράδυ, ωστόσο, χάρισε στους θεατές του ποδοσφαιρικού αγώνα μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας με τον 3χρονο αδερφό του

Ο 3χρονος ετεροθαλής αδερφός του, Κέιν, έτρεξε με ενθουσιασμό προς το μέρος του στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε στην αγκαλιά του, πανηγυρίζοντας με όλη του τη δύναμη την ιστορική νίκη. Ο μικρός, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας και κρατώντας ως ενθύμιο ένα κομμάτι από τα δίχτυα της εστίας, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Ο Γιαμάλ τον σήκωσε στην αγκαλιά του και χάρισαν μία εικόνα που συγκίνησε τους φιλάθλους.

Αυτή δεν ήταν, όμως, η πρώτη φορά που οι δυο τους χάρισαν μια τόσο τρυφερή στιγμή στο ποδοσφαιρικό κοινό. Λίγες ημέρες πριν, μετά την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό, ο Κέιν είχε τρέξει ξανά να αγκαλιάσει τον μεγάλο αδερφό του στις εξέδρες του σταδίου και το βίντεο είχε γίνει και πάλι viral. Ο 3χρονος αποτέλεσε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Ισπανίας προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τον 19χρονο επιθετικό, το φετινό Μουντιάλ είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Ο Γιαμάλ έκανε το ντεμπούτο του το 2023, αποτελώντας μέλος της Μπαρτσελόνα. Η Ισπανία κατέκτησε χθες το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.