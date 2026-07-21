Η Μάρθα Στιούαρτ φόρεσε την πιο κομψή εναλλακτική στο τζιν για γυναίκες άνω των 60 – Πώς να αντιγράψεις το look της

Η επιλογή της είναι ό,τι πρέπει για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Η Μάρθα Στιούαρτ απέδειξε ξανά πως το στιλ δεν έχει ηλικία. Στα 84 της, η διάσημη επιχειρηματίας και lifestyle icon παραμένει πιστή στη διαχρονική κομψότητα, επιλέγοντας σύνολα που συνδυάζουν την άνεση με την κομψότητα.



Συγκεκριμένα, στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που πραγματοποιήθηκε στο MetLife Stadium των Ηνωμένων Πολιτειών, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή μαζί με τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, φορώντας ένα σύνολο που αποτελεί την τέλεια έμπνευση για τις γυναίκες που αναζητούν μια κομψή εναλλακτική στο κλασικό μπλε τζιν.



Αντί να επιλέξει το συνηθισμένο denim φόρεσε ένα λευκό παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο συνδύασε με μια αέρινη crochet μπλούζα σε λευκή απόχρωση, ένα outfit απλό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο, το οποίο αποπνέει διακριτική πολυτέλεια και δείχνει πόσο εύκολα ένα λευκό παντελόνι μπορεί να ανανεώσει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση.

Πώς θα αντιγράψεις το look της Μάθα Στιούαρτ

Δεν είναι τυχαίο που το λευκό παντελόνι θεωρείται μία από τις πιο κομψές επιλογές για τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο. Λειτουργεί σαν ένας «λευκός καμβάς», πάνω στον οποίο μπορούν να αναδειχθούν φυσικές αποχρώσεις, γήινοι τόνοι αλλά και πιο έντονα χρώματα.



Η επιλογή της αυτή μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, ένα λευκό παντελόνι συνδυάζεται ιδανικά με μια crochet μπλούζα, ένα λινό πουκάμισο ή ακόμη και ένα απλό βαμβακερό t-shirt, δημιουργώντας κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσμα.



Για να αντιγράψεις το look της Μάρθα Στιούαρτ, αν θέλεις μια πιο casual εμφάνιση, ολοκλήρωσε το σύνολο με λευκά sneakers ή δερμάτινα σανδάλια ενώ για μια πιο κομψή περίσταση, προτίμησε kitten heels, μια ψάθινη ή δερμάτινη τσάντα και διακριτικά χρυσά κοσμήματα.

