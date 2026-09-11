Ξέρουμε ποιες 5 ολόσωμες φόρμες θα φορέσεις όλη τη σεζόν - Το κομμάτι που δεν γίνεται να λείπει από καμία ντουλάπα

Οι ολόσωμες φόρμες είναι το άνετο, πρακτικό και ευέλικτο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Μπορεί να φορεθεί παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αναδεικνύοντας το στιλ σου.

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να λύσει το αιώνιο «τι να φορέσω σήμερα;» χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, αυτό είναι η ολόσωμη φόρμα. Τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την εικόνα του αυστηρά casual ρούχου και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Με μία μόνο επιλογή έχεις δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο, χωρίς να χρειάζεται να αναρωτιέσαι ποια μπλούζα ταιριάζει με ποιο παντελόνι ή αν τα διαφορετικά κομμάτια της εμφάνισής σου «δένουν» μεταξύ τους.

Τα τελευταία χρόνια, η ολόσωμη φόρμα έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας και πλέον θα τη βρεις σε σχέδια που μπορούν να ακολουθήσουν κάθε στιλιστική διάθεση. Από πιο άνετες και καθημερινές επιλογές μέχρι κομψές, εφαρμοστές ή αυστηρά ραμμένες γραμμές, υπάρχει μία για κάθε περίσταση και κάθε προσωπικό στιλ.

Οι ολόσωμες φόρμες είναι το πιο εύκολο item της ντουλάπας σου

Η θέση της ολόσωμης φόρμας στη βιομηχανία της μόδας ήταν ανέκαθεν ισχυρή, όμως σήμερα, στην εποχή που κανείς ποτέ δεν έχει χρόνο για χάσιμο, η δημοφιλία της έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η ευκολία με την οποία αλλάζει χαρακτήρα.

Με ένα ζευγάρια sneakers και μια oversized τσάντα γίνεται ιδανική για τις καθημερινές εμφανίσεις, ενώ με ένα ζευγάρι mules ή μποτίνια, διακριτικά κοσμήματα και μια κομψή τσάντα μπορεί να σταθεί εξίσου εύκολα σε μια βραδινή έξοδο. Αρκούν, δηλαδή, κάποιες μικρές αλλαγές για να αποκτήσει «καινούργιο» χαρακτήρα.

Και επειδή η σωστή ολόσωμη φόρμα μπορεί να γίνει ένα από τα πιο πολυφορεμένα κομμάτια της ντουλάπας σου, συγκεντρώσαμε πέντε επιλογές από την αγορά, που αξίζει να έχεις στη συλλογή σου αυτή τη σεζόν. Διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όλες αρκετά ευέλικτες ώστε να τις φορέσεις ξανά και ξανά.

Η αλήθεια είναι, πως εμείς εδώ στο JennyGr έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις ολόσωμες φόρμες, αφού πέρα από στιλάτες είναι και ιδιαίτερα πρακτικές. Οι παρακάτω επιλογές έχουν κερδίσει σίγουρα μια θέση στη ντουλάπα μας, διότι θα μας «λύσουν» τα χέρια καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εσένα, πώς σου φαίνονται;

5 ολόσωμες φόρμες για τα καθημερινά σου outfits

1.Denim ολόσωμη φόρμα - Θα τη βρεις εδώ

Φωτογραφία / La Redoute

2.Ολόσωμη φόρμα σε χαλαρή γραμμή - Θα τη βρεις εδώ

Φωτογραφία / Modivo

3.Ολόσωμη φόρμα με βολάν στους ώμους - Θα τη βρεις εδώ

Φωτογραφία / Spartoo

4. Ολόσωμη φόρμα με ζώνη - Θα τη βρεις εδώ

Φωτογραφία / Funky Buddha

5. Χακί ολόσωμη φόρμα - Θα τη βρεις εδώ