Βραβεία Emmy 2026: Οι 10 πιο καλοντυμένες στο κόκκινο χαλί

Οι καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς δεν ήταν απαραίτητα και οι πιο εντυπωσιακές.

Τα βραβεία Emmy 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου και φυσικά τα βλέμματα όλων ήταν στο κόκκινο χαλί και στις διάσημες κυρίες, μιας και υπήρχε ενδιαφέρον για το τι επέλεξαν να φορέσουν και ποιες ήταν οι πιο καλοντυμένες.

Από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν της Ζεντάγια με custom δημιουργία από την Prada, αλλά και η Σελένα Γκόμεζ με μία ολόχρυση τουαλέτα από τη Louis Vuitton. Η Νικόλ Κίντμαν έκανε μια διαχρονική εμφάνιση, επιλέγοντας Chanel.

Οι 10 πιο καλοντυμένες στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy 2026

Σάρα Πίτζεον με Chanel

Ζεντάγια με custom Prada

Νικόλ Κίντμαν με Chanel

Κάρεϊ Μάλιγκαν με The Row

Σελένα Γκόμεζ με Louis Vuitton

Άγιο Εντεμπίρι με Chanel

Γκρέις Γκάμερ με Dior

Κέρι Ράσελ με custom Khaite

Τσέις Ινφίνιτι με Louis Vuitton

Φλόρενς Πιου με Vivienne Westwood