Βραβεία Emmy 2026: Οι 10 πιο καλοντυμένες στο κόκκινο χαλί

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Οι καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς δεν ήταν απαραίτητα και οι πιο εντυπωσιακές.
Τα βραβεία Emmy 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου και φυσικά τα βλέμματα όλων ήταν στο κόκκινο χαλί και στις διάσημες κυρίες, μιας και υπήρχε ενδιαφέρον για το τι επέλεξαν να φορέσουν και ποιες ήταν οι πιο καλοντυμένες.
Από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν της Ζεντάγια με custom δημιουργία από την Prada, αλλά και η Σελένα Γκόμεζ με μία ολόχρυση τουαλέτα από τη Louis Vuitton. Η Νικόλ Κίντμαν έκανε μια διαχρονική εμφάνιση, επιλέγοντας Chanel.
Οι 10 πιο καλοντυμένες στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy 2026
Σάρα Πίτζεον με Chanel
Ζεντάγια με custom Prada
Νικόλ Κίντμαν με Chanel
Κάρεϊ Μάλιγκαν με The Row
Σελένα Γκόμεζ με Louis Vuitton
Άγιο Εντεμπίρι με Chanel
Γκρέις Γκάμερ με Dior
Κέρι Ράσελ με custom Khaite
Τσέις Ινφίνιτι με Louis Vuitton
Φλόρενς Πιου με Vivienne Westwood
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