Gucci: Ποιος θα είναι ο επόμενος creative director του οίκου;

«Ποιoς θα είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός» και στο Twitter μαντεύουν τον επόμενο creative director του οίκου Gucci

Aγαπημένο quiz του Twitter αυτόν τον καιρό είναι το «Ποιός θα είναι ο επόμενος creative director του Gucci;».

Φυσικά ο κόσμος της μόδας είναι ακόμα κλωνισμένος από την «αποχώρηση» του Alessandro Michele από τον οίκο και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, αλλά στα πηγαδάκια ήδη έχουν τα μάτια τους στραμμένα στο μέλλον και συζητάνε -πολύ!

Λίγο μετά αφού ο Michele επιβεβαίωσε την έξοδό του από τον Gucci, αρκετοί ξεκίνησαν να εικάζουν πως ο Tom Ford θα είναι ο επόμενος creative director του ιταλικού οίκου. Ο Tom Ford βέβαια υπήρξε για 10 χρόνια σε αυτή τη θέση, σε αυτόν τον οίκο και ήρθε σε βαριά ρήξη με τους Pinaults, οι οποίοι απέκτησαν τον Gucci το 1999.

Μέχρι στιγμής το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Tom Ford θα παραμείνει creative director του brand Tom Ford και για το 2023.

Κατά πάσα πιθανότητα όλη αυτή η φασαρία δεν είναι τίποτε άλλο από ευσεβής πόθος και νοσταλγία που διακατέχει τους fans του Gucci για την προκλητική, 'porno-chic" αισθητική του Ford, η οποία είχε σώσει τον οίκο από βέβαιη πτώχευση, τα παλιά τα χρόνια.

Here are my theories:



1) they will hire internal which is probably unlikely if they want clean slate

2) Grace Wales Bonner for Gucci Men’s since they’re separating M and W, dunno who for women’s. Jacquemus?

3) if they’re really really mental… they’ll bring back Tom Ford