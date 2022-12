“Make friends with winter”: Η χειμερινή συλλογή της Fjällräven διαθέτει ό,τι χρειαζόμαστε για να μην νιώσουμε ποτέ ξανά κρύο!

Με μήνυμά της «Make friends with winter», η Fjällräven στη χειμερινή συλλογή της προτείνει επιλογές, που εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία από το κρύο, διευκολύνοντας μας να απολαύσουμε τη φύση ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στη νέα συλλογή, ξεχωρίζουν τα all time classic πανωφόρια Nuuk Parka και το Singi Down Jacket, που εμπλουτίζονται με νέα χαρακτηριστικά, τα οποία ενισχύουν τον βιώσιμο χαρακτήρα τους και την ανθεκτικότητά τους, το γυναικείο κολάν Abisko Värm Trekking και οι νέες προσθήκες στην εμβληματική σειρά Expedition.

Από το 1960 έως και σήμερα, η Fjällräven, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη φύση δημιουργώντας διαχρονικά, λειτουργικά και βιώσιμα κομμάτια, που επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων και είναι κατάλληλα ακόμα και για τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Στη νέα συλλογή ξεχωρίζει το Nuuk Parka, που είναι ιδανικό για τις χαμηλές θερμοκρασίες, χάρη στη Supreme Micro Loft επένδυσή του, που κρατάει μακριά τη βροχή και τον αέρα και τη fleece κουκούλα του. Επίσης, διαθέτει οκτώ ευρύχωρες τσέπες για αποθήκευση όλων των αναγκαίων. Η νέα εκδοχή του κλασικού Fjällräven parka, το Singi Down Jacket, ενισχύεται με βιώσιμα υλικά και καλύτερη εφαρμογή. Ένα μακρύ, πουπουλένιο μπουφάν, το οποίο εκτός από το υλικό κατασκευής του, G-1000 Eco, διαθέτει το υλικό G-1000 HeavyDuty στο πίσω μέρος και πάνω από τους ώμους, που ενισχύει την ανθεκτικότητά του.

Η θρυλική σειρά Expedition εμπλουτίζεται με κομμάτια – κλειδιά, κατάλληλα για κάθε χειμερινή δραστηριότητα. Το ανδρικό πουκάμισο Expedition X-Lätt είναι ελαφρύ και διατηρεί το σώμα ζεστό, λόγω της ελαφριάς, συνθετικής του επένδυσης, αποτελούμενης κατά 55% από ανακυκλωμένες ίνες. Για τις γυναίκες πεζοπόρους, το Expedition Pack Down Anorak, που αποτελείται από πούπουλο που παράγεται με ηθικές μεθόδους, είναι ιδανικό, καθώς η άνετη εφαρμογή του χαρίζει ακόμα περισσότερη ευελιξία στις κινήσεις.

Νέα προσθήκη στη γυναικεία σειρά Abisko Tights αποτελεί το κολάν Abisko Värm Trekking που ανεβάζει τον πήχη της λειτουργικότητας και της άνεσης λόγω του υφάσματος με διπλή πλέξη. Διαθέτει μέρη από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και αδιάβροχη μεμβράνη PU, τόσο στο μπροστινό όσο και στα πλαϊνά μέρη, εμποδίζοντας έτσι τον αέρα και την υγρασία να εισχωρήσουν στο δέρμα. Τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες, όπως οι τσέπες και η φαρδιά ζώνη με εσωτερικό φερμουάρ επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων στη φύση.

Έξυπνη επιλογή για τις χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν τα mid layers, τα οποία μπορούν να φορεθούν είτε μόνα τους ως πανωφόρια είτε κάτω από μπουφάν. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, οι επιλογές κυμαίνονται από μακρυμάνικα τοπ, λεπτά, μάλλινα πουλόβερ μέχρι πουλόβερ και πανωφόρια με fleece επένδυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Vardag Pile Fleece για άνδρες και γυναίκες, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, καθώς και το μάλλινο πουλόβερ Övik Knit με ψηλό λαιμό, το οποίο, όπως όλα τα μάλλινα προϊόντα της Fjällräven, παράγεται ηθικά, με σεβασμό προς το ζωικό βασίλειο και το περιβάλλον.