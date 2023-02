Ήρθε η ημέρα που η Carrie Bradshaw έβγαλε τα Manolos και φόρεσε τα clogs

Σταματήστε ό,τι κάνετε! Η Carrie Bradshaw κάνει βόλτα στο Manhattan με clogs!

Τα τελευταία νέα από τα γυρίσματα του And Just Like That; Η Carrie Bradshaw, η κατά κόσμον Sarah Jessica Parker, «ασπάστηκε» τα clog. Ναι, καλά ακούσατε, τα clog. Αν και είχαμε συνηθίσει -έως και βαρεθεί- να την βλέπουμε να τρέχει πάνω κάτω στο Manhattan με τα Manolos της, τώρα η Carrie αποφάσισε επιτέλους να συμπεριφερθεί όπως οι περισσότερες γυναίκες και να φορέσει ένα άνετο παπούτσι.

Από τις φωτογραφίες βλέπουμε ότι τα clog είναι από τον οίκο μόδας Gucci, λόγω του κλασικού logo με το μονόγραμμα, αν και θα μπορούσε να είναι και μια συνεργασία του οίκου με την Birkenstock. Το υπόλοιπο outfit αποτελούνταν από αθλητικές κάλτσες, παντελόνι φόρμας και μια χνουδωτή ρόμπα.

Η προηγούμενη-και πρώτη- φορά που είχε φορέσει η Carrie Bradshaw clog, ήταν στην πρώτη σεζόν του Sex and the City, αφού είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον μηρό. Σίγουρα κάτι που δεν περιμέναμε από αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά σίγουρα μας άρεσε που αποφάσισε να ακολουθήσει το ρεύμα των πραγματικών Manhattanites.