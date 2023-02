«And Just Like That...»: Τελικά οι σκηνές του Aidan είναι αληθινές ή ψεύτικες;

Τελικά τι θα δούμε στον 2ο κύκλο της σειράς;

Ο 2ος κύκλος της σειράς "And Just Like That" ξεκίνησε τα γυρίσματά του πριν από μερικές εβδομάδες, και πραγματικά, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Ο Mr. Big πέθανε, κυριολεκτικά και μεταφορικά για τη σειρά, και ξαφνικά είδαμε φωτογραφίες του Aidan -γνωστός και ως John Corbett.

Η επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram ανέβασε την επιστροφή του δεύτερου πιο σημαντικού boyfriend της Carrie Bradshaw, με τους δυο τους να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους του Manhattan. Δεν ξέρω αν ήσουν team "Big or Aidan" αλλά εγώ δεν συμπάθησα κανέναν από τους δύο, ειδικά τον Aidan που ήταν σαν να μην μπορούσε να δεχτεί ότι η Carrie δεν τον πολυγούσταρε.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει πέρυσι ότι θα ήταν κομμάτι του 1ου κύκλου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ. Τώρα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε στον 2ο, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα. Μία νέα φωτογραφία τον δείχνει να κάθεται σε εστιατόριο με όλη την κοριτσοπαρέα, να φορά γυαλιά ηλίου και να καπνίζει τσιγάρο. Πρώτον, ο αντικαπνιστικός νόμος είναι πολύ σοβαρός και τηρείται στη Νέα Υόρκη. Δεύτερον, ο Aidan ήταν ανέκαθεν φανατικά κατά του τσιγάρου. Τρίτον, όλη αυτή η εικόνα είναι κάπως περίεργη.

Splash News/ Jose Perez / SplashNews.com

Μήπως το HBO και η παραγωγή θέλει να μάς ρίξει στάχτη στα μάτια και να μάς κάνει να υποθέσουμε ότι αυτοί οι δύο θα είναι ζευγάρι; Μία υποψία που επιβεβαίωσε η Kristin Davis, όταν βρέθηκε καλεσμένη στο "The Late Show With Stephen Colbert". Ερωτήθη για το αν υπάρχει στρατηγική και αν γυρίζουν ψεύτικες σκηνές, προκειμένου να αποφύγουν τα spoilers. «Ναι, εννοείται! Μπορεί και να είναι αλήθεια. Δεν θέλουμε να ξέρουν το σενάριο από πριν». Συνεπώς, είναι πιθανό να μην δούμε καν τον Corbett 2ο κύκλο. Το αποτέλεσμα θα δείξει.