Coach FW 2023: Το Μεγάλο Μήλο, η οικειότητα και η αμερικάνικη αισθητική

Μια συλλογή που «χειροκροτούσε» το στiλ της Νέας Υόρκης

Το Park Avenue Armory επέλεξε για το show της συλλογής της FW 2023 η Coach, όπως έκανε και ο Marc Jacobs λίγες ημέρες πριν. Το show έγινε στα «reception rooms», όπου ως χώρος διέφερε κατά πολύ από αυτόν της περασμένης σεζόν. Περιτριγυρισμένο από στρατιωτικά πορτρέτα, μεγαλειώδης πολυελαίους και πολύ -πολύ- ξύλο, το σκηνικό ήταν απλά το κτήριο και η ιστορία του.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη αίσθηση οικειότητας που θέλω να φέρω σε αυτή τη συλλογή και στον τρόπο που την παρουσιάζουμε» είχε πει ο Stuart Vevers, ο creative director της Coach, λίγες μέρες πριν από το show στη Vogue. «Θέλω να είναι σαν να σας προσκαλέσαμε σπίτι μας, να είστε πιο κοντά στη συλλογή, πιο κοντά στο cast».

Αφού λοιπόν ο κατακόκκινος Lil Nas X πήρε την θέση του δίπλα στην Ice Spice με το preppy look της, η συλλογή του Stuart Vevers ξεδιπλώθηκε με όλη της την αμερικάνικη δόξα. Το πρώτο look μπορεί και να θεωρηθεί ένας φόρος τιμής στην Νέα Υόρκη ή αλλιώς το Μεγάλο Μήλο, με ένα σκισμένο maxi ριγέ φόρεμα, με ένα μήλο στο στήθος και φυσικά τα αρχικά NY. Maxi φούστες, τζιν με -μικρές- καμπάνες, crop και oversized πανωφόρια φορέθηκαν από ένα απίθανα διαφορετικό cast μοντέλων, μερικά από τα οποία είχαν επιλεγεί από ανθρώπους που απλά έβρισκαν στον δρόμο και τους φαινόντουσαν ενδιαφέροντες. Για ακόμα μια σεζόν τα δερμάτινα ήταν καταπληκτικά, εξάλλου η Coach είναι γνωστή ως ο «αμερικάνικος οίκος του δέρματος». Το τελευταίο look θα μπορούσε να έχει βγει και από φίλτρο του Instagram, με τα μικρά κρυσταλλάκια του να αντανακλούν το φως με πολύ περίτεχνο τρόπο.

Δείτε τα αγαπημένα μας look από τη συλλογή fw 2023 της Coach.