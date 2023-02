Fashion & Film Party: Το glamorous πάρτι των Vogue και Tiffany & Co., και οι στιλάτοι καλεσμένοι

Αξιομνημόνευτα looks και στο πάρτι της Vogue

Όταν έχουμε BAFTA, έχουμε και το ετήσιο Fashion & Film party της Vogue με συνεργασία με την Tiffany & Co. Αφού τους είδαμε να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό περπατώντας στο φετινό -καλαισθητο και πολύ στιλάτο- κόκκινο χαλί των βραβείων, οι stars μετακινήθηκαν προς το διάσημο club Annabel’s για το μεγάλο πάρτι με οικοδεσπότη τον editor-in-chief της αγγλικής Vogue, Edward Enninful και τους συν-οικοδεσπότες του, την Anya Taylor-Joy και την Jourdan Dunn.

Λουλούδια από το Blooming Haus, διαμάντια από το Tiffany & Co, κεριά από τον Jo Malone, σαμπάνια από την Moët & Chandon, βότκα Belvedere και τεκίλα Don Julio 995. Get the party started με λάμψη, glamour και πολλά looks που αξίζουν αναφοράς.

Δείτε στην παρακάτων gallery μερικά από τα αγαπημένα μας looks.