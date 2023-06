MSCHF Louis Vuitton: Η πιο μικρή τσάντα του κόσμου πουλήθηκε για περίπου 60.000 δολάρια

Ο ιδιοκτήτης της, την απέκτησε την Τετάρτη μαζί με μικροσκόπιο

Η MSCHF τσάντα, που βασίζεται σε ένα δημοφιλές σχέδιο της Louis Vuitton και, που για να την θαυμάσεις, χρειάζεσαι μικροσκόπιο γιατί δεν μπορείς να την δεις με «γυμνό» μάτι, μόλις πουλήθηκε για περίπου 60.000 δολάρια σε δημοπρασία. Η κιτρινοπράσινη τσάντα είναι τόσο μικροσκοπική που θεωρείται «η μικρότερη τσάντα του κόσμου» και είναι κατασκευασμένη μέσω τρισδιάστατου εκτυπωτή με μεθόδους εκτύπωσης πολυμερισμού 2 φωτονίων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ιδιαίτερη τσάντα τέθηκε σε δημοπρασία από τον online οίκο δημοπρασιών που ίδρυσε ο Pharrell Williams, Joopiter. Σύμφωνα με το Joopiter, πωλήθηκε για 63.750 δολάρια και αν την παρατηρήσεις μέσα από το μικροσκόπιο, θα δεις καθαρά το μονόγραμμα LV στην πρόσοψη της τσάντας.

