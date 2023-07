Τα τακούνια της Μπιγιονσέ έγιναν viral - Έχουν (κυριολεκτικά) δικά τους πόδια

Κοίταξε προσεκτικά τα παπούτσια και πες μας τι βλέπεις πρώτα

Όταν λέμε ότι η Μπιγιονσέ «στέκεται στα δικά της πόδια», κυριολεκτούμε λιγάκι περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Η star στην τελευταία της Renaissance tour συναυλία, ανέβηκε στη σκηνή με ένα ζευγάρι παπούτσια, των οποίων τα τακούνια μας ήταν αρκετά οικεία.

Σχεδιασμένα από τον οίκο Alaïa, αυτά τα statement παπούτσια έχουν στο τακούνι τους το σχέδιο της πίσω όψης μια γυναικείας φιγούρας, από την μέση και κάτω. Τα ψηλοτάκουνα έχουν ύψος 10 cm και θεωρητικά τα πόδια στέκονται στα δικά τους τακούνια, αν και εμάς μας θύμισαν λιγάκι οπλές αλόγου.

Το Twitter -ή μάλλον το X- αναφέρει πως η πίσω όψη είχε ως καλούπι την Μπιγιονσέ, πράγμα που δεν ισχύει, εφόσον τα παπούτσια δεν είναι custom made, αλλά μέρος της ss 2023 συλλογής του οίκου και κοστίζουν 1.600 ευρώ.

Nothing, just Beyoncé’s shoes modelled after her ass, thighs and legs.



And its also wearing its own heels 🤣😂 pic.twitter.com/PYwGFuYNA1