Τα must-have items του φθινοπώρου που αγαπούν να φορούν όλα τα fashion girls θα τα βρείτε στο www.projectshops.gr

Η έναρξη του φθινοπώρου, σηματοδοτεί και την ανανέωση της ντουλάπας μας και εμείς βρήκαμε τα must have fashion items στα οποία πρέπει να επενδύσετε!

Τα καλοκαιρινά ρούχα, τα μαγιό και οι πετσέτες θαλάσσης μας αποχαιρετούν και τη θέση τους παίρνουν, τα φθινοπωρινά και χειμερινά ρούχα.

Είναι σίγουρα γλυκόπικρη η λήξη του καλοκαιριού, αλλά τα σωστά ρούχα μπορούν να την κάνουν συναρπαστική! Όπως κάθε Σεπτέμβριο, έφτασε η στιγμή να δούμε τι θα κρατήσουμε και τι θα βάλουμε στην άκρη από ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και τι καινούριο χρειαζόμαστε, πάντα με γνώμονα τις τάσεις της μόδας του φθινοπώρου, αλλά και την τιμή!

Άλλωστε, ποιος μπορεί να αντισταθεί στην ανανέωση της ντουλάπας και του στιλ του; Σίγουρα, όχι τα fashion girls που παρακολουθούν φανατικά τις τάσεις της μόδας.

Με αφορμή την ενδυματολογική ανανέωση της χρονιάς, μπήκαμε στο www.projectshops.gr, ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα, με εξειδικευμένη γνώση του στο χώρο της μόδας, και σου βρήκαμε τα must-have items της νέας σεζόν!

Άλλωστε, το www.projectshops.gr είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους θέλουν να ξέρουν τις νέες τάσεις της μόδας και, μάλιστα στην καλύτερη τιμή.

Εμείς, βρήκαμε όλες τις φθινοπωρινές τάσεις, αλλά και όλα τα fashion items που δεν πρέπει να λείψουν από τη ντουλάπα σας, αυτή τη σεζόν!

Shawl jackets

Τα shawl jackets είναι ένα από τα must-have του φθινοπώρου. Είτε μιλάμε για πόντσο ή σάλι, είναι άνετο και κομψό, δίνει ένα boho στοιχείο σε κάθε look σου. Το υπέροχο είναι ότι μπορεί να φορεθεί πάνω από οτιδήποτε. Mε ένα τζιν για μία casual εμφάνιση, πάνω από ένα φόρεμα για ένα ποτό με φίλες ή ένα ραντεβού, ακόμα και πάνω από ένα λεπτό τζάκετ για ακόμα περισσότερη ζεστασιά. Σε κάθε περίπτωση, το πόντσο, όχι μόνο θα σε κρατήσει ζεστή, αλλά θα κάνει το look σου ακόμα πιο ενιδαφέρον.

Τιp: Τόλμησε να το συνδυάσεις με ένα ωραίο μάλλινο καπέλο.

Brown and Red

Το είδαμε ήδη από τις πασαρέλες των σχεδιαστών, ότι το κόκκινο και το καφέ χρώμα θα κυριαρχήσουν φέτος το φθινόπωρο. Αν και το κόκκινο χρώμα, δεν φεύγει ποτέ ουσιαστικά από τη μόδα, αυτό που αλλάζει φέτος είναι ότι εμπλουτίζεται και με τις πιο γήινες αποχρώσεις του, όπως είναι το το μπορντό και το καφέ. Το κόκκινο φόρεμα είναι μία κλασική επιλογή για να υιοθετήσεις το fashion trend του φθινοπώρου, αλλά φέτος θα δούμε το κόκκινο και σε μπουφάν, όπως puffer jackets, τσάντες και παπούτσια.

Tip: Μπες στο www.projectshops.gr και βρες όλα τα κόκκινα must-have items του φθινοπώρου.

Power Dressing

Το Power Dressing φέτος θα έχει την τιμητική του. Τα office looks με σακάκια, sculpted φούστες και γραβάτες εκπέμπουν δυναμισμό και φέρνουν τη γυναίκα στο επίκεντρο. Συγκρεκριμένα το blazer, είναι το ιδανικό μεταβατικό ρούχο για το φθινόπωρο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα. Ακόμα κι αν επιλέξεις ένα oversized ή πιο tailored, φρόντισε να είναι καλοραμμένο. Ειδικά το γκρι χρώμα είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή που αναβαθμίζει κάθε look σε πιο sophisticated, ενώ ένα total look με ύφασμα κουστουμιού δεν θα απογοητεύσει ποτέ. Φόρεσέ το και νιώσε ο πιο powerful εαυτός σου.

Tip: Τόλμησε μία παραλλαγή του κλασικού κουστουμιού, συνδυάζοντάς το με maxi ή mini φούστα.

Fuzzy shoes

Τα fuzzy and furry shoes κατέκλυσαν τις πασαρέλες για το φθινόπωρο/ χειμώνα 2023. Αν και οι over the top statement μπότες σε έντονα χρώματα ήταν οι πρόταση πολλών οίκων, όπως ο Gucci, για την ανανέωση της ντουλάπας σου προτείνουμε τις μπότες UGG που αποτελούν μία πιο κλασσική επιλογή. Είτε μέχρι το γόντα, είτε χαμηλά μποτάκια, οι UGG και θα σε κρατήσουν ζεστή και in fashion!

Tip: Δεν χρειάζεται να έχει κρύο για να φορέσεις τα furry shoes. Συνδύασέ τα με μία mini φούστα.

Μοκασίνα - Loafers

Είχαν ήδη από πέρσι την τιμητική τους και θα συνεχίσουν να την έχουν και αυτό το φθινόπωρο. Το καταπληκτικό με τα μοκασίνια είναι ό,τι μπορούν να φορεθούν και κάθε ώρα της ημέρας και σχεδόν με τα πάντα, οπότε έχουν σημαντική θέση στην ντουλάπα σας. Από τα chunky loafers με τις χοντρές σόλες που δίνουν ύψος και τα δίχρωμα μοκασίνια, μέχρι τα penny loafers που συνδυάζονται άψογα με μίνι φούστα και ψηλές κάλτσες, όλα έχουν μία θέση στη φθινοπωρινή σου ντουλάπα.

Tip: Στο www.projectshops.gr θα βρεις τα loafers που σου ταιριάζουν.

Cowboy boots

Τα cowboy boots έχουν επιστρέψει δυναμικά τις τελευταίες σεζόν, χαρίζοντας στις εμφανίσεις μας στιλ, αλλά και άνεση. Ειδικά για το φθινόπωρο αποτελούν τέλεια λύση, καθώς συνδυάζονται με τα φορέματα, τις βερμούδες και τα τζιν μας δημηουργώντας stylish looks από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επενδύστε σε ένα ζευγάρι στο χρώμα της άμμου ή μαύρο για άφθονους συνδυασμούς και τα πιο στιλάτα βήματα.

Tip: Τολμήστε να τις φορέσετε χωρίς καλσόν, ώστε να αναδείξετε και τα πόδια σας και τις cowboy boots.

Βρείτε αυτά και ακόμη περισσότερα στον απόλυτο προορισμό μόδας www.projectshops.gr