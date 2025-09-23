Ένας επίπονος κύκλος ολοκληρώνεται γι’ αυτά τα 3 ζώδια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Νέα σελίδα γι’ αυτά τα τρία ζώδια.

Ο Σεπτέμβριος του 2025 φέρνει μαζί του έντονες αστρολογικές εξελίξεις, οι οποίες μπορεί αρχικά να μοιάζουν απαιτητικές ή συναισθηματικά φορτισμένες. Ωστόσο, για κάποια ζώδια, αυτός ο μήνας σηματοδοτεί το τέλος ενός μακροχρόνιου και επίπονου κύκλου, δίνοντάς τους την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Η αστρολόγος Matilda Zhuang τονίζει πως για συγκεκριμένα ζώδια, ο Σεπτέμβριος είναι σαν το «τελευταίο επεισόδιο» μιας εσωτερικής σειράς αγωνίας, άγχους ή αναμονής που τους ταλαιπωρεί καιρό.

Ανάμεσα στα βασικά αστρολογικά γεγονότα του μήνα είναι η επιστροφή του Κρόνου στους Ιχθύες (λόγω ανάδρομης πορείας), καθώς και δύο εκλείψεις - μια σεληνιακή και μια ηλιακή. Η πρώτη κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή των ζωδίων, ενώ η δεύτερη φέρνει μαζί της μια ενέργεια επανεκκίνησης. Μέσα σε αυτό το έντονο πλαίσιο, τρία ζώδια βιώνουν ουσιαστικές προσωπικές μεταμορφώσεις, αφήνοντας πίσω τους βάρη του παρελθόντος και ανοίγοντας δρόμο για κάτι πολύ πιο φωτεινό.

Ανακούφιση και χαμόγελα φέρνουν οι τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου γι’ αυτά τα ζώδια

Ταύρος

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται για εσένα ένας δύσκολος κύκλος στα αισθηματικά σου. Η χρονιά μπορεί να σου έφερε έντονες στιγμές - άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε απογοητευτικές - όμως φαίνεται πως παρέμενες παγιδευμένος σε ένα μοτίβο που δεν σου επέτρεπε να προχωρήσεις πραγματικά. Σύμφωνα με την αστρολόγο Matilda Zhuang, τα πράγματα αλλάζουν: είτε μέσα από μια απρόσμενη εξομολόγηση από ένα κοντινό σου πρόσωπο είτε με μια ανανέωση στην υπάρχουσα σχέση σου, η μοναξιά αρχίζει να υποχωρεί. Παράλληλα, καλείσαι να επανεξετάσεις και τη σχέση σου με τα οικονομικά. Μήπως δίνεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις; Αν ναι, είναι καιρός να βάλεις όρια και να ζητήσεις στήριξη. Αυτή η αλλαγή στάσης θα φέρει θετικά αποτελέσματα.

Λέων

Ο Σεπτέμβριος κλείνει έναν έντονο και συχνά επαναλαμβανόμενο καρμικό κύκλο. Έχεις δουλέψει πολύ με τον εαυτό σου τον τελευταίο καιρό, και τώρα ήρθε η στιγμή να γυρίσεις σελίδα. Η προσωπική σου εξέλιξη περνά μέσα από τις σχέσεις σου - ειδικά τις ρομαντικές - και το να αναγνωρίσεις παλιά μοτίβα που σε κρατούν πίσω είναι ζωτικής σημασίας. Η Matilda Zhuang προειδοποιεί: το να επαναλάβεις λάθη του παρελθόντος μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην προσωπική πρόοδο. Τα καλά νέα; Έρχεται και μια οικονομική «αναγέννηση».

Σκορπιός

Αυτόν τον μήνα τελειώνει ένας κύκλος στα αισθηματικά σου που είχε χαρακτηριστεί από έλλειψη πάθους ή ενδιαφέροντος. Ίσως ένιωθες πως η αγάπη είχε γίνει ρουτίνα ή ότι έλειπε η ένταση που τόσο έχεις ανάγκη. Ο Σεπτέμβριος, όμως, φέρνει καινούρια φλόγα στην ερωτική σου ζωή - είτε μέσω ενός νέου προσώπου είτε μέσα από την αναζωπύρωση μιας ήδη υπάρχουσας σχέσης. Παράλληλα, όμως, χρειάζεται να προσέξεις το περιβάλλον σου. Όταν μιλάμε για χρήματα και επαγγελματικά, η συναναστροφή με άτομα που δεν σε εμπνέουν ή δεν ταιριάζετε ενεργειακά μπορεί να σε αποσυντονίσει. Αν θες να πας μπροστά, πρέπει να βάλεις όρια και να δείξεις σε όλους πως είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο.

